В туре по Германии и Чехии: предательница Ани Лорак назвала себя самой титулованной певицей Украины

Предатель в очередной раз пробила дно. Почти 7 месяцев она умалчивает войну в Украине, продолжает жить и работать в россии, спонсирует армию, убивающую земляков. Однако для концертов в Европе Лорак решила вспомнить о наградах, которые когда-то получала в Украине.

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Предательница Ани Лорак хочет выступить в Европе

Предательница запланировала тур по Европе. На сайте, где продают билеты на концерт российской гастролерши, появилось любопытное описание о ней. Лорак назвала себя "самой титулованной певицей Украины", вспомнила, что когда-то получила звание народной артистки Украины.



Описание об Ани Лорак на сайте продажи билетов на ее концерты

Ани Лорак знает, как к россиянам относятся в Европе, поэтому решила не афишировать то, что она изменила Украине и выбрала жизнь в стране-агрессоре. Более того, воспользовалась отношением европейцев к войне в Украине.

Тур по Германии и Чехии должен начаться 21 октября, однако велика вероятность того, что украинцы и европейцы, всячески поддерживающие Украину помешают этому. В Гамбурге уже объявили об акции против Ани Лорак.

Украинцы призывают лишить Ани Лорак наград

Блогер Виталий Гордиенко отреагировал на абсурдный анонс тура предательницы, где она вспомнила, что является гражданкой Украины.

Украинцы в Чехии и Германии призываю вас организовать акции протеста под ее концертами. А соответствующее министерство в Украине призываю лишить всех званий и титулов певицу Ани Лорак,

– эмоционально выразился Гордиенко.

Реакция Минкульта

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Минкульт работает над поправками в законы, чтобы таких "народных", которые до сих пор пользуются званиями, наша страна больше не видела.

Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены,

– подчеркнул Ткаченко.