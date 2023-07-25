Певица Ани Лорак, которая сама родом из Черновцов, но продолжает умалчивать о войне в Украине и спокойно живет в России, захотела выступить в турецком отеле. Однако украинцы добились отмены концерта предательницы.

Отметим, что Лорак продолжает цинично поддерживать страну-террориста. В прошлом месяце она приехала в Подмосковье, чтобы вручить стиральную машину беженцам из Донбасса.

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Теперь же запроданка решила выступить в Турции, однако украинцы не разрешили этого. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин в Фейсбуке.

По его словам, решение об отмене концерта Ани Лорак принял совет директоров холдинга Kilit Hospitality Group, в состав которого входит сеть отелей Nirvana, где и должно было состояться выступление певицы.

Продажа билетов остановлена, тем, кто их уже приобрел, будут возвращены средства. Владельцы холдинга Kilit Hospatality Group с пониманием относятся к ситуации в Украине и оказывают поддержку украинской стороне после полномасштабного вторжения России,

– отметил Александр Воронин.

Сама Лорак в соцсетях пока не отреагировала на эту "печальную" новость.

Напомним, что 30 мая Москву атаковали дроны, на которых заметили наклейки с надписью "Фонд мести Ани Лорак". Сеть на фоне этого разорвало мемами, в то же время самой гастролерской в тот же день отменили концерт в Ростове-на-Дону.

К слову, Ани Лорак пытается усидеть на двух стульях. Ранее она цинично заявила, что считает себя "украинской певицей" и гордится своей культурой, а затем подтвердила, что никогда не осуществляла военную помощь ВСУ.

Кроме того, певица "дорожит российскими поклонниками", а о нападении Россию на Украину молчит, потому что считает себя музыкантом, а не политиком. По ее словам, именно украинские власти заставили ее переехать в Россию в 2014 году.