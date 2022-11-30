Предательница снова оскандалилась: Ани Лорак назвала войну в Украине "хаосом"

Предательница Ани Лорак не перестает пробивать дно. Артистка опубликовала новое сообщение, в котором назвала войну в Украине "хаосом". Реакция украинцев не заставила себя ждать.

Лорак в очередной раз высказалась о событиях в Украине, избегая слова "война". Недавно она заявила, что молчит, потому что не хочет быть использованной, а теперь защебетала о "хаосе".

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Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой,

– написала предательница.

Гастролерша дополнила сообщение фотографией, на которой изображена в белом платье на фоне моря.

Реакция украинцев не заставила себя ждать. В комментариях они в очередной раз подчеркивают, что в Украине идет война. А также приглашают Лорак приехать в города, разрушенные Россией, и посмотреть на тот "хаос".

"То, что сейчас разрушает мечтающих людей, называется войной!"

"Очень жаль людей, которые не понимают, что это не "хаос", а война. Какая любовь, если убивают ваших земляков? Давно не живу в Украине, а сердце сжимается за страну, где я родилась. Вы все надеетесь или думаете, что все наладится? Что будете снова гастролировать с концертами в США и Европе? Но так не работает в жизни...".

"Приезжай в Харьков, Одессу, Мариуполь, Чернигов Киев, Херсон, Запорожье и все другие регионы, области, города, поселки. Развей свой "хаос"! У тебя в голове "хаос"!"

"Разрушают не только мечты, дома, квартиры. Люди горят в своих автомобилях, маленьких детей хоронят после российских ракет. Нас хотят уничтожить как нацию".

"Она прекрасно понимает, что происходит в Украине. Просто ее выбор – деньги и слава. И плевать она хотела на людей и на человеческие качества. Поддерживать Путина может только такое нечеловек, как это существо, которое некоторые называют дивой".

Напомним, в сентябре Ани Лорак таки высказалась о войне в Украине. Тогда предательница настрочила письмо публике, в котором заявила, что якобы любит Украину, а "политики используют ее имя для грязных игр". Ибо миссия этой предательницы – "нести музыку, дарить людям радость". Потом Лорак снова защебетала о любви. Оказывается, на 9 месяцев она сомкнула пельку, потому что "не хочет быть использованной".