Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с пятью детьми: редкие фото

В понедельник, 18 октября, в Лос-Анджелесе состоялась премьера супергеройского фильма "Вечные", в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль. На красной дорожке актриса появилась с пятью детьми. Среди них не было только 17-летнего Пакса.

В разгар судебного процесса с бывшим мужем Анджелина Джоли всячески оберегала детей от камер и прессы. Как только актриса победила в суде над Брэдом Питтом, их потомки стали выходить в свет. Они поддержали звездную мамочку на премьере фильма "Вечные", который сняла студия Marvel.

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На красной дорожке кинопоказа голливудская звезда сияла с пятью детьми – 20-летним Медоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними двойняшками Вивиен и Ноксом.

Стоит заметить, что усыновленная Захара появилась на публике в платье из маминого шкафа – полупрозрачном наряде цвета шампань, обильно расшитом блестками. Его Анджелина Джоли надевала на церемонию вручения премии Оскар 2014 года.

Анджелина Джоли с пятью детьми на премьере фильма "Вечные"/ Фото Getty Images

Образ Анджелины Джоли

, в начале октября 16-летняя Захара уже выходила в свет со звездной мамой. Вместе они посетили ежегодное мероприятие "Сила женщин", которое проходит по инициативе глянца Variety. Похоже, девочка проявляет большой интерес к шоу-бизнесу.

Для премьеры супергеройской картины актриса подобрала платье из коллекции французского бренда Balmain. Это наряд верблюжьего цвета без бретелей, который эффектно подчеркивает зону декольте. В свете софитов и под прицелом папарацци звезда не засветила стройную фигуру, платье было мешковатым, со складками и шлейфом.

Брендовый аутфит Анджелина Джоли довершила золотистыми туфлями-лодочками с острым носом. Если прическа и макияж знаменитости были повседневными – укладка на распущенные волосы и черные стрелки, то к выбору аксессуаров она отнеслась куда серьезнее. На ней были массивные серьги-кольца, кольцо, браслеты и золотая пластина на подбородке, которая придала образу еще больше гламура.

Анджелина Джоли на премьере фильма "Вечные" / Фото Getty Images