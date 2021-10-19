Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с пятью детьми: редкие фото
Источник:24 канал
В понедельник, 18 октября, в Лос-Анджелесе состоялась премьера супергеройского фильма "Вечные", в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль. На красной дорожке актриса появилась с пятью детьми. Среди них не было только 17-летнего Пакса.
В разгар судебного процесса с бывшим мужем Анджелина Джоли всячески оберегала детей от камер и прессы. Как только актриса победила в суде над Брэдом Питтом, их потомки стали выходить в свет. Они поддержали звездную мамочку на премьере фильма "Вечные", который сняла студия Marvel.
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На красной дорожке кинопоказа голливудская звезда сияла с пятью детьми – 20-летним Медоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними двойняшками Вивиен и Ноксом.
Стоит заметить, что усыновленная Захара появилась на публике в платье из маминого шкафа – полупрозрачном наряде цвета шампань, обильно расшитом блестками. Его Анджелина Джоли надевала на церемонию вручения премии Оскар 2014 года.
Образ Анджелины Джоли
Для премьеры супергеройской картины актриса подобрала платье из коллекции французского бренда Balmain. Это наряд верблюжьего цвета без бретелей, который эффектно подчеркивает зону декольте. В свете софитов и под прицелом папарацци звезда не засветила стройную фигуру, платье было мешковатым, со складками и шлейфом.
Брендовый аутфит Анджелина Джоли довершила золотистыми туфлями-лодочками с острым носом. Если прическа и макияж знаменитости были повседневными – укладка на распущенные волосы и черные стрелки, то к выбору аксессуаров она отнеслась куда серьезнее. На ней были массивные серьги-кольца, кольцо, браслеты и золотая пластина на подбородке, которая придала образу еще больше гламура.