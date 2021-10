В соавторстве с адвокатом Джеральдин ван Бюрен Анджелина Джоли создала книгу "Знай свои права и отстаивай их" (Know Your Rights and Claim Them). Презентация состоялась в книжном магазине Skylight в Лос-Анджелесе, куда прибыли десятки ее поклонников.

Судя по публикациям в сети, звезда была любезной и не отказывала в автографах и фото.

Образ Анджелины Джоли

Для редкого появления на публике голливудская звезда выбрала аутфит, вдохновленный нулевыми. На ней серый свитер с якобы растянутой горловиной, которая обнажила левое плечо. Обольстительный верх она скомбинировала с белой юбкой-карандашом.

Наряд длины миди, выполненный из кашемира, идеально сочетался с классическими туфлями-лодочками бежевого оттенка. Сумку Анджелина Джоли подобрала в тон к обуви. Не менее важно, что защитную маску актриса не снимала на протяжении всей автограф-сессии.

