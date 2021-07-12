Анджелина Джоли встретилась с The Weeknd на частном концерте
Источник:The Daily Mail
Американская актриса Анджелина Джоли продолжает провоцировать слухи о романе с артистом The Weeknd. На днях она посетила частный концерт, на котором пообщалась с певцом.
После того как по сети разлетелись слухи о романтических чувствах между Анджелиной Джоли и The Weeknd, пресса стала еще более пристально следить за звездами. Вместо этого папарацци пытаются поймать каждый момент, чтобы сфотографировать пару вместе.
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The Weeknd и Джоли на концерте
На днях в Лос-Анджелесе канадский музыкант Мустафа выступил с частным концертом. На него прибыла голливудская актриса Анджелина Джоли с детьми – 16-летней Захарой и 15-летней Шайло. На мероприятии заметили и The Weeknd, который отдыхал со своими друзьями.
На концерте увидели, как знаменитости подошли друг к другу и разговаривали. После многочисленных слухов о романе пары, такая ситуация не может быть обычным совпадением, как считают инсайдеры.
Слухи о романе The Weeknd и Джоли
- Около 2 недель назад Анджелину Джоли застукали на свидании с The Weeknd. Знаменитости поужинали в итальянском ресторане в Лос-Анджелесе. Тогда одни инсайдеры сообщали, что это было свидание, а другие утверждали о привычных дружеских (или рабочих) отношениях.
- Впоследствии выяснилось, что актриса несколько раз виделась с музыкантом. На одну из встреч она взяла своего сына Пакса. Он был в восторге от The Weeknd, ведь является его поклонником.