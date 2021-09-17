Анджелина Джоли побывала в Белом доме: фото из Вашингтона
Источник:24 канал
Американская актриса Анджелина Джоли во время визита в Вашингтон посетила Белый дом. Там с членами Конгресса и членами администрации президента Джо Байдена она обсудила действие закона о насилии над женщинами.
46-летняя голливудская звезда активно занимается еще и общественной деятельностью. С чиновниками Соединенных Штатов Америки она встретилась, чтобы обсудить проблему, от которой страдают миллионы женщин – насилие.
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Анджелина Джоли в Белом доме
В Вашингтоне Джоли также встретилась с журналистами и рассказала, что главная цель его визита – попытка способствовать повторному принятию закона о насилии над женщинами, который принимали при Клинтоне.
Что ж, у меня добрые двухпартийные встречи, это подает надежду. Проблема будет решена, если вы посмотрите на нее как на здоровые семьи и инвестируете в нее,
– сказала Джоли.
Представители Белого дома рассказали, что актриса встречалась с пресс-секретарем Джен Псаки, директором по коммуникациям Кейт Бедингфилд и Джен Кляйн, сопредседателем Совета по гендерной политике.
Анджелина Джоли в Белом доме / Фото Getty Images
Образ Анджелины Джоли
Актриса приехала в Белый дом в длинной молочной юбке, которая подчеркнула фигуру, и черной майке. Вероятно, совместила наряды с обувью на каблуке. Среди аксессуаров на ней были серьги, часы и черная защитная маска. В руке Джоли держала черную сумочку.
Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж с акцентом на глазах.
Анджелина Джоли в Вашингтоне / Фото Getty Images
При случае актриса пообщалась с гимнастками сборной США, которые страдали от жестокого поведения и домогательств бывшего врача сборной Ларри Нассара. Девушки давали о нем показания перед Судейским комитетом на Капитолийском холме. Также они рассказали, что их жалобы, которые поступали еще в 2015 году, не рассматривали должным образом.