Суд над беглецом Щегелем продолжается: комику придется выплатить миллион гривен компенсации

Над беглым комиком Андреем Щегелем состоялось очередное судебное заседание. Неожиданно там появилась адвокат юмориста.

5 октября состоялось второе заседание по делу украинского комика Андрея Щегеля. В Бориспольском горрайонном суде Киевской области рассматривалось увеличение размера возмещения с одной гривны до одного миллиона гривен.

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Результаты второго заседания

Суд удовлетворил просьбу изменить размер возмещения и принял это заявление.

Кроме того, на судебном заседании впервые появилась адвокат Андрея Щегеля. По словам Сергея Чудаева, она была в зале суда еще в прошлый раз, но как свободный слушатель. Адвокат запретила прессе снимать ее и отказалась давать комментарии, несмотря на то, что заседание было открытым.

Щегель вину не признает и тем самым затягивает судебный процесс. Как мы знаем, Щегель сейчас находится в США, его нет в стране. Но я точно знаю, что Щегель следит за ходом событий. И сегодня, наконец, мы увидели хоть какую-то реакцию с другой стороны – появился адвокат. Игра в молчание наконец-то закончится. Мы получим от другой стороны какие-то комментарии,

– поделился Сергей Чудаев.

Основатель компании Comedy Space планирует собрать дополнительные доказательства о том, что бегство Андрея Щегеля из Украины нанесло удар его репутации и репутации его команды.

Почему на Щегеля подали в суд

Стендап-комик Андрей Щегель признал, что сбежал из Украины в Турцию и назвал себя свободным человеком. Позже он извинился за свои заявления и возмутительные слова о военных.

Однако основатель продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев подал на комика в суд – все потому, что у Щегеля была возможность выехать именно благодаря контракту с компанией. Не вернувшись, он нарушил договоренности и нанес репутационный ущерб Сергею Чудаеву и команде.

5 сентября состоялось первое судебное заседание – тогда в зал пришел его представитель и родители юмориста, пытавшиеся "хитрить". Стало известно, что Андрей Щегель сейчас находится в Штатах.