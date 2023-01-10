"Свалил из России, слабак": Андрей Бедняков показал, что ему пишут обиженные россияне

Благодаря тревел-проекту "Орел и решка" Андрей Бедняков стал популярен в России. Однако многих фанатов из страны-агрессорки его позиция по поводу войны удивила. Они никак не уймутся, что ведущий не продался Кремлю.

Даже на 11 месяц войны Андрея Беднякова заваливают комментариями и смсками, что он бросил Россию. Ведущий показал, как его донимают поклонники так называемой "спецоперации" и публично ответил нескольким из них.

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Что Беднякову строчат обиженные россияне

Под один из постов Беднякова хейтер из России ни с того ни с сего написал: "Ну ты и п*дором стал". Он остроумно прокомментировал: "Ну не тебе же одному быть". Более того, ведущий прикрепил фото "борца за справедливость", чтобы страна-террорист знала своих героев.

Андрей Бедняков ответил россиянину / Скриншот по инстаграм-сторис

Другой фанат России сначала упрекнул Беднякова под двумя постами, а потом принялся штурмовать директ, чтобы ведущий узнал, что он о нем думает.

"Когда ты уже успокоишься, чертов чушка, свалил в Украину, сиди и молчи там. Свалил он из России, слабак, побежал. Совсем мозги отсохли у тебя, а раньше нормальный человек был. Был нормальным, сейчас ужас просто. Свалил из России и врет еще", – настрочил россиянин и в директе, и в комментариях.

"Как думаете, может ответить? А то человек настойчиво пишет, а я морожусь", – с юмором обратился Андрей Бедняков к подписчикам.

Андрей Бедняков ответил россиянину / Скриншот по инстаграм-сторис

Напомним, в россиянах Андрей Бедняков окончательно разочаровался еще в апреле, когда они злорадствовали со смерти его мамы в заблокированном Мариуполе. Ему писали, что так его "наказал Бог". "Я хочу, чтобы построили огромную стену. Чтобы даже не знать этих людей. Сколько нужно иметь мозгов? Ответьте мне", – отреагировал тогда шоумен.