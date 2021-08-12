Андрей Шевченко поздравил жену с днем рождения: трогательные семейные фото

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко трогательно поздравил любимую Кристен Пазик с днем рождения. Мужчина адресовал ей приятные слова и показал семейные фото.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик уже 17 лет в браке, однако они умеют хранить нежность и любовь в отношениях. И день рождения любимой футболист никогда не оставляет без внимания.

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Модель Кристен Пазик отпраздновала день рождения 11 августа. Ее муж обнародовал две фотографии:

на первой он обнимает любимую на террасе заведения, расположенного на берегу моря;

на второй супруги позируют вместе с четырьмя сыновьями – Джорданом, Кристианом, Александром и Райдером-Габриэлем.

Все члены семьи изображены на снимках в белых одеждах, искренне улыбаются и наслаждаются летним днем.

С днем ​​рождения, моя любовь. Мы очень сильно любим тебя,

– написал Шевченко под фото.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Кристина Пазик также неоднократно показывала теплые чувства к мужу. Во время Евро-2020 она вместе с детьми поддерживала любимого. В инстаграме женщина неоднократно публиковала фото в футболках сборной Украины и всем сердцем болела за команду из дома.