Концерт Андрея Макаревича состоялся 11 мая под открытым небом. Мужчина сыграл свои лучшие хиты вместе с джазовым коллективом Yo5. На мероприятие любимого исполнителя пришли сотни львовян.
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Андрей Макаревич с концертом во Львове 11 мая / Фото из инстаграм-сториз @bigshow.ua
На концерт Макаревича пришли сотни львовян / Фото из инстаграм-сториз @bigshow.ua
"Спасибо, Львов", – лаконично подписал фото Андрей Макаревич, на котором изображен вход в проезд Кривая Липа.
Где еще выступал в Украине Макаревич?
Ранее фронтмен российской группы "Машина времени" побывал с концертами в Тернополе, Хмельницком, Черновцах, Ивано-Франковске и Ровно. У него также запланированы выступления в Черкассах (14 мая), Полтаве (15 мая), Днепре (17 мая).
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