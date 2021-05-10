Вместе с джазовым ансамблем Yo5 Андрей Макаревич посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно и Черновцы. Эти города Западной Украины приятно поразили российского певца.

Интересно 10 талантливых людей Львова, которыми гордится город

Я, признаться, ожидал увидеть все-таки определенную глушь – маленькие города по 200 тысяч человек. А увидел замечательную, и прекрасно отреставрированную архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей,

– поделился Андрей Макаревич.

Добавим, по Западной Украине с Андреем Макаревичем путешествовала и его четвертая жена – киевлянка Эйнат Кляйн, которая моложе мужа на 30 лет. В личном профиле в инстаграме женщина также поделилась впечатлениями от поездки.

Да, Эйнат покорили Каменец-Подольский, который "превратился в очень симпатичный городок", Черновцы – "ухоженные, красивые, с сохраненным архитектурным фондом, чистые, приятные для гуляния". Тогда как Тернополь напомнил ей кладбище.

"Тернополь оказался очень симпатичным городом, не считая постоянного чувства прогулки по кладбищу. Впрочем, это ощущение сохраняется везде, где бы мы не гуляли в Восточной Европе. А так красивые улочки, красивые соборы, великолепные рестораны, вообще, все хорошо. Если не задумываться", – написала Эйнат Кляйн.

Реакция сети

Меньше чем за сутки сообщение Андрея Макаревича набрало полтысячи комментариев, а 25 тысяч поклонников оценили его лайком. Пользователи благодарят звезду и приглашают его в свои города