"Леша, как Барса, как отдохнул": Андрей Лузан из "Львов на джипе" прошелся по Потапу
Источник:Слава Демин
Юморист и соучредитель проекта "Львы на джипе" Андрей Лузан назвал звезд, в которых разочаровался за год войны. Едва ли не первый в этом списке – Потап. Он "наехал" на рэпера не только за побег в Барселону, но и за ложь о Moзgi.
Почти 8 лет назад Андрей Лузан мечтал познакомиться с Потапом, потому что тот казался ему крутым продюсером. Однако после личного общения "магия исчезла", а после 24 февраля 2022 года вообще пришло разочарование.
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Андрей Лузан о Потапе, в котором разочаровался
Юморист говорит, что сейчас при встрече спросил бы Потапа не о продюсировании, а о Барселоне, где он отсиживался первые месяцы войны.
Что, Леша, как Барса? Как отдохнул? Я знаю много инсайтов по поводу того, что происходило в MОZGI, и как они там передвигались. И то, что он говорил в интервью, я такой: "Ну, йомайо, ну Леша, ну что ты такое говоришь. Это же чепуха какая-то". Немножко есть разочарование,
– признался Андрей Лузан.
Он добавил, что кроме Потапа, его удивил Олег Винник, который имеет многомиллионную аудиторию, но сидит в Берлине и не высовывается в информационное пространство: "Я очень разочаровался в Олеге Виннике. Где он делся? Что он делает? Окей, он может помогать, но я ждал от него большего".
- Кстати, Владимир Дантес на днях также высказался о Потапе, в частности о его нашумевшем треке "Волонтер". Он не стал высмеивать и упрекать, но заметил, что "комментарии говорят сами за себя".
- В сети подчеркивают, что этот трек – "просто дно", "испанский стыд", песня, "унижающая суть волонтерства". Больше всего пользователей соцсетей возмутила строчка с сексуальным подтекстом: "Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями волонтерила".