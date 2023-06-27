Писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом: кто у него родился и как назвали

Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом. Его жена Юлия накануне родила дочь.

Девочку назвали Ярина. Напомним, что у Любки еще одна дочь – Ульяна, которая родилась в июне 2020 года.

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Писатель сообщил радостную новость 26 июня, опубликовав фото всей семьи. На фотографии он держит на руках 3-летнюю Ульяну, а его жена Юлия – новорожденную Ярину.



Андрей Любка во второй раз стал папой / Фото с его фейсбук-страницы

В этот мир пришла еще одна маленькая украинка – наша дочь Ярина. Она пришла в страшное время, но мы верим, что ее будущее будет светлым и исполненным счастья,

– написал звездный отец.

В Инстаграм-сторис писатель показал, как со старшей дочерью ждал любимую из родильного. Для встречи Юлии Андрей принес цветы.



Андрей Любка ждет жену из родильного / Фото с его инстаграм-сторис

Андрей отметил, что беременность была сложной. "Яринка еще до рождения показала свою силу и характер", – написал он. Поэтому писатель поблагодарил врачей за работу.

По его словам, родиться во время войны – это как петь гимн жизни. "Мы искренне верим, что ее год рождения будет годом украинской победы", – добавил Любка.

Писатель также поблагодарил ВСУ за возможность украинцев рожать у себя дома, на родине.

Напомним, что Андрей Любка в августе 2017 года женился на украинской переводчице Юлии Пелепчук. В июне 2020 года у пары родилась дочь Ульяна.

К слову, 18 июня Максим Чмерковский и Пета Маргатройд вторично стали родителями. На днях танцовщик показал сына миру и сообщил, как назвали малыша.