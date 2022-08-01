Второй боевой вылет, – Хлывнюк из "Бумбокса" показал, как с собратьями возвращается с задания

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк служит в батальоне "София". Сейчас он на фронте и вернулся со второго боевого задания. Дорогой назад певец снял шутливое видео с собратьями.

42-летний Андрей Хлывнюк доказал, что боевой дух украинских бойцов не сломить. Его экипажа "Годзиллы" так точно.

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Как Андрей Хлывнюк возвращался с боевой задачи на фронте

Едем уже с клубники, с работы, сняли шлемчики, надели кепасики. Едет наша бричка в ППД (пункт постоянной дислокации, – 24 канал),

– пошутил Андрей Хлывнюк.

"Это наш второй боевой вылет. Вчера, к сожалению, мы встретили на позиции нашу арту. Никому не хочется оказаться рядом с прилетами назад, когда тебе посреди поля нужно встречать крыло", – добавил артист.

Он признался, что их батальон "София" – одно из наиболее обеспеченных подразделений на фронте. Так что всем делится с другими бойцами на "передку".

"Уже работает благотворительный фонд Андрея Хлывнюка. Он работает не только на обеспечение подразделения "София". Мы по возможности делимся со всеми теми людьми, которые выполняют задания на передке. Это от сухпаев до глушителей на АК, зрение, видение, броня, оружие. Очень много вещей, которые помогают приблизить победу. Мы уже их победили. Осталось только сжечь", – сказал певец.

Спасибо, что вы с нами, нам в ямах теплее намного, когда ты знаешь, что вам не безразлично,

– подытожил Хлывнюк.

три недели назад Хлывнюк создал свой благотворительный фонд для "крыльев и глаз нашей защиты" . Так он будет работать не только над гуманитарными миссиями, но и будет покупать беспилотники для разведывательных операций.

Однако уже к утру после боевого задания лидер "Бумбокса" поделился неприятной новостью. "7-9 прилетов только что. Уроды", – написал он в инстаграм-сторис.

Андрей Хлывнюк на фронте / Фото из инстаграм-сторис музыканта