Андрей Хлывнюк из "Бумбокса" рассказал, что делает на фронте и как на Востоке реагируют на хлеб

В конце мая по сети разлетелась новость, что Андрей Хлывнюк уехал на Восток. Сейчас лидер "Бумбокса" действительно недалеко от фронта, на Луганщине, но не воюет. Там он развозит лекарства и доставляет медиков.

В первые дни полномасштабной войны фронтмен группы "Бумбокс" взялся за оружие. Сначала он патрулировал Киев в составе оперативной группы ветеранов войны, а сейчас служит в Луганской области, недалеко от линии столкновения. 42-летний Андрей Хлывнюк не принимает прямого участия в боевых действиях, он "в огневой поддержке патрульной полиции".

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Что Хлывнюк из "Бумбокса" делает на фронте

Мы развозим лекарства и доставляем врачей, который помогают, ставят диагнозы. Развозим самые необходимые грузы – инсулин, лекарства против высокого давления, а иногда даже раздаем хлеб, масло подсолнечное, какие-то базовые продукты,

– рассказал Андрей Хлывнюк.

Он признался, что на Луганщине люди так долго прячутся от бомбежек в подвалах, что плачут, когда вместе с лекарством им привозят буханку хлеба.

"Фашистско-российская оккупация довела богатейшую хлебосольную страну до того, что находящиеся в подвалах люди, которые не запаслись базовыми продуктами, лекарствами, когда им украинский солдат привозит буханку хлеба или бутылку масла, они просто плачут", – эмоционально заявил музыкант.

службе Андрея Хлывнюка на Востоке стало известно 24 мая благодаря журналисту Юрию Кошмарченко. Он рассказал, как хотел угостить музыканта безалкогольным пивом, а в ответ услышал:

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Вместе с тем Андрей Хлывнюк подчеркнул, что его цель, как и цель любого солдата, который обороняет свою страну, – не воевать, а защитить людей. Поэтому со своей миссией певец справляется – защищает от бед, от болезней, от ранений.

"Первая и главная задача любого настоящего нормального солдата любой армии – помочь женщине, ребенку, старику, спасти их. Я хотел бы, чтобы этот имидж и полицейского, и солдата навсегда укоренился в головах других людей, которые относятся к солдату как к человеку, который очень хочет воевать", – высказался лидер группы "Бумбокс".