Учите историю, – Андрей Хливнюк, которы воюет в ВСУ, обратился к коллегам "вне политики"
Источник:Андрей Хливнюк
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк с началом полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. На днях он обратился к коллегам, которые вне политики и не идут на передовую.
Певец опубликовал фотографию с фронта. В то же время в описании к фото он упомянул о Ленине и кобзарях, которых уничтожал, и призвал всех учить историю.
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Андрей Хливнюк обратился к артистам
Военный распространил кадры в военной форме с передовой. Он призвал коллег, которые не идут воевать из-за убеждения своей творческой натуры, изучить историю.
Так называемым артистам, что вне политики, и тем, кто не может держать оружие из-за убеждения своей творческой натуры, желающих изменить мир своим искусством, учите историю. В 1918 году маньяк с позывным Ленин издал приказ о запрете нищенства и обязал не брать кобзарей в заложники. По решению троек – расстреливать,
– написал военный.
Андрей Хливнюк на передовой / Скриншот с инстаграмм-сторис
Андрей Хливнюк в ВСУ
- Музыкант записался в Вооруженные силы с начала полномасштабного вторжения. Тогда Андрей рассказал, что активно участвует в воздушной разведке и боевых действиях в Херсонской области.
- Работая как пилот ударного беспилотника отечественного производства, он сыграл немаловажную роль в проведении разведки и выполнении боевых задач на южном направлении.
- Кроме того, артист руководит своим подразделением и двумя экипажами, заняв должность командира. Хливнюк отвечает как за планирование, так и за выполнение боевых задач.