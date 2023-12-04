Учите историю, – Андрей Хливнюк, которы воюет в ВСУ, обратился к коллегам "вне политики"

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк с началом полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. На днях он обратился к коллегам, которые вне политики и не идут на передовую.

Певец опубликовал фотографию с фронта. В то же время в описании к фото он упомянул о Ленине и кобзарях, которых уничтожал, и призвал всех учить историю.

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Андрей Хливнюк обратился к артистам

Военный распространил кадры в военной форме с передовой. Он призвал коллег, которые не идут воевать из-за убеждения своей творческой натуры, изучить историю.

Так называемым артистам, что вне политики, и тем, кто не может держать оружие из-за убеждения своей творческой натуры, желающих изменить мир своим искусством, учите историю. В 1918 году маньяк с позывным Ленин издал приказ о запрете нищенства и обязал не брать кобзарей в заложники. По решению троек – расстреливать,

– написал военный.



Андрей Хливнюк на передовой / Скриншот с инстаграмм-сторис

Андрей Хливнюк в ВСУ