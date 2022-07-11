Андрей Хливнюк создает благотворительный фонд для "крыльев и глаз нашей защиты"

Украинский исполнитель и заместитель по тыловому обеспечению своих собратьев в армии создал собственный фонд. Говорит, что он будет заниматься не только гуманитарными проблемами, но и будет покупать технику типа беспилотников, чтобы военным легче было осуществлять разведывательные операции.

Пока еще неизвестно, какое название будет иметь фонд, однако Хливнюк днем ранее заявил, что твердо намерен помогать финансово украинцам.

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В скором времени, мир увидит мой благотворительный фонд, который будет заботиться, кроме гуманитарных миссий, крыльями/глазами для нашей защиты! Слава Украине! Вместе победим!

– написал лидер группы "Бумбокс".

На фото мужчина держит в руках совершенный беспилотник, помогающий украинским военным для разных задач. В комментариях подписчики Андрея признались, что доверяют артисту и помогут средствами. Следует обратить внимание, что фонд решил создать именно лидер коллектива Андрей, а не вся группа "Бумбокс".



Андрей Хливнюк запускает собственный благотворительный фонд / Фото из инстаграмма певца

Благотворительные фонды звезд

Отметим, что такая практика, когда публичные люди создают собственные фонды для различных потребностей, распространена.