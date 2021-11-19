Андрей Хливнюк слился в поцелуе с Наталией Гоций в новом клипе "Бумбокс"

Украинский исполнитель Андрей Хливнюк из группы "Бумбокс" всего несколько недель назад сообщил, что расстается с женой Анной, с которой прожил в браке 11 лет. Наряду с этим знаменитая украинская модель Наталья Гоций сообщила, что у нее были романтические отношения с артистом. Сейчас они лишь друзья.

Новость о разводе Хливнюка стала полной неожиданностью, ведь мужчина пробыл в браке 11 лет. У него с Анной родились двое детей, которых Андрей иногда показывает в сети. Однако Анна, по слухам в СМИ, решила первой расторгнуть брак. Сам Андрей ситуацию не комментировал.

К слову Лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк официально разводится с женой

У Гоций был роман с Хливнюком

Но в день новости о разводе Хливнюка появилась другая неожиданная информация – знаменитая модель Наталья Гоций, которая позирует на первых обложках мира и на фэшн-подиумах, призналась, что у нее были романтические отношения с Андреем. Когда былроман – неизвестно, но сейчас пара уже не в отношениях. Правда, она успела сняться для нового видеоклипа "Бумбокса" –"Империи упадут".

У нас с Андреем уже не романтические отношения. Хотя мы в хороших отношениях двух взрослых людей, которых связывали романтические отношения. В общем, я поддерживаю классные, теплые отношения со всей командой "Бумбокс". Недавно я снялась у них в клипе на новую песню. Официального названия песни пока нет – Андрей над этим думает. Релиз состоится в скором времени,

– рассказывала Гоций в новом выпуске программы "Быть Гоций" на ее личном ютуб-канале.

Видеоклип вышел 19 ноября на всех музыкальных платформах и стал завершением трилогии, в которую вошли еще 2 хита группы из разных альбомов – "ДШ" и "Ангела". В клипе два главных героя занимаются фехтованием, раны от которого символизируют опыт и обиды в отношениях, которые остаются с людьми навсегда. После того, как Наталья и Андрей сняли с себя костюмы и касались ран, они внезапно слились в поцелуе и уединились в душе.

Андрей Хлывнюк и Наталья Гоций / Скриншот с видео

Сам лидер "Бумбокс" в день релиза видео признался, что работать с Натальей ему было невероятно комфортно. А демо-версию песни услышала сама она. Ради съемок в клипе она отказалась от нескольких важных съемок.

"Уезжая на концерты, я отправил демо песни "Империи упадут" Наталье Гоций, очень близкому для меня человеку и преданному слушателю "Бумбокса". "Несколько дней слушаю на репите!" – написала Наталья. Давай абстрагируемся от того, что ты знаток "Бумбокса". Скажи, каким ты видишь клип? Это должен быть экшн, роад-муви, лирическая история?". Я и сейчас улыбаюсь, вспоминая ее ответ: "Клип может быть каким угодно, если в кадре буду я", – рассказал Андрей.

Наталья настолько органично вписалась в историю, что ей все сразу поверили. Попытайтесь прожить тяжелые отношения в кадре под ярким светом в окружении тридцати человек. А теперь повторите девять раз. Это нужно уметь,

– добавил фронтмен.

"Бумбокс" – "Империи упадут": смотреть видео онлайн