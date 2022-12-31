Андрей Хливнюк показался в военной форме в свой день рождения: "Встречаю свои 43"

Лидер группы "Бумбокс" и боец подразделения "София" Андрей Хливнюк опубликовал видео в свой день рождения и обратился к украинцам. 31 декабря ему исполнилось 43 года.

В канун Нового года Андрей Хливнюк празднует день рождения. По этому случаю он опубликовал новое видео на личной странице.

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Андрей Хливнюк отмечает день рождения

Боец батальона патрульной полиции "София" поделился видео с фронта и в военной форме. Он поделился, что сегодня ему исполнилось 43 года. В этот день он упомянул о массированном ракетном ударе и попросил не игнорировать тревогу.

Так встречаю свои 43. У меня сегодня день рождения. Я знаю, что происходят террористические атаки на мой родной город Киев, на мою любимую Украину. Сил вам, пожалуйста, держитесь! Не игнорируйте воздушную тревогу, – поделился Андрей Хливнюк.

Исполнитель добавил, что в подарок на свой день рождения он хотел бы получить донат в его благотворительный фонд. "А если вы сильно хотите меня поздравить и подарить что-нибудь, просто задонайте на беспилотные летательные аппараты ударные Punisher на фонд Андрея Хливнюка. Вместе победим".

Андрею Хливнюку – 43: видео

Недавно Андрей Хливнюк рассказал, чем занимается на фронте. Он поделился, что в первые месяцы с подразделением занимался эвакуацией мирного населения из находившихся в зонах боевых действий городов. После учебы он стал оператором боевого дрона.

"Мне повезло, я в стрелковых боях не участвовал и в прицел врага не видел. Я не выполнял боевых задач. Но уже три месяца экипаж, к которому я принадлежу, занимается боевыми задачами. Я оператор боевого ударного дрона, и вместе со мной еще 4 человека в экипаже".