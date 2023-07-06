"С нами преданные сыновья Украины": Андрей Хливнюк с улыбкой показал новое фото с фронта

Лидер группы "Бумбокс" и аэроразведчик Андрей Хливнюк поделился новым фото с фронта. Уже 16 месяцев артист находится в рядах защитников.

Музыкант и военнослужащий Андрей Хливнюк сейчас пилотом ударного дрона. Он редко выходит на связь с поклонниками.

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Андрей Хливнюк показал новое фото

Сегодня Андрей Хливнюк поделился с поклонниками новой фотографией. Он предстал перед камерой в военной форме и каске, позировал с улыбкой на лице.

16 месяцев гонки за существование Украинской нации и государства! Честь знать настоящих! Вечная память павших за будущее детей в европейской семье достойных людей! Рядовой Хливнюк Андрей Владимирович,

– поделился защитник.



Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

В комментариях украинцы поддерживают Андрея Хливнюка и просят беречь себя:

"Вся юность прошла под ваши песни, я их обожаю, да теперь еще и большое уважение, что защищаете нас! Спасибо, Андрей, вы наш воин";

"Ибо мы не титаны, мы люди. С нами Бог и такие преданные сыновья Украины, как вы";

"Ты тот, кто поднимал Украину на культурном уровне";

"Благодарю каждого, кто на поле, помню всех, кто навсегда в строю, молюсь за каждого";

"Пусть Бог сохранит ваши жизни и даст силы и терпение".

В инстаграм-сториз Андрей опубликовал еще одно фото, где показался в авто, потолок которого был заполнен шевронами. Певец сообщил, что "перегнал" из-за границы автомобили на фронт.



Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

Чем занимается Андрей Хливнюк