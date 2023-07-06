"С нами преданные сыновья Украины": Андрей Хливнюк с улыбкой показал новое фото с фронта
Источник:Андрей Хливнюк
Лидер группы "Бумбокс" и аэроразведчик Андрей Хливнюк поделился новым фото с фронта. Уже 16 месяцев артист находится в рядах защитников.
Музыкант и военнослужащий Андрей Хливнюк сейчас пилотом ударного дрона. Он редко выходит на связь с поклонниками.
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Андрей Хливнюк показал новое фото
Сегодня Андрей Хливнюк поделился с поклонниками новой фотографией. Он предстал перед камерой в военной форме и каске, позировал с улыбкой на лице.
16 месяцев гонки за существование Украинской нации и государства! Честь знать настоящих! Вечная память павших за будущее детей в европейской семье достойных людей! Рядовой Хливнюк Андрей Владимирович,
– поделился защитник.
Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка
В комментариях украинцы поддерживают Андрея Хливнюка и просят беречь себя:
- "Вся юность прошла под ваши песни, я их обожаю, да теперь еще и большое уважение, что защищаете нас! Спасибо, Андрей, вы наш воин";
- "Ибо мы не титаны, мы люди. С нами Бог и такие преданные сыновья Украины, как вы";
- "Ты тот, кто поднимал Украину на культурном уровне";
- "Благодарю каждого, кто на поле, помню всех, кто навсегда в строю, молюсь за каждого";
- "Пусть Бог сохранит ваши жизни и даст силы и терпение".
В инстаграм-сториз Андрей опубликовал еще одно фото, где показался в авто, потолок которого был заполнен шевронами. Певец сообщил, что "перегнал" из-за границы автомобили на фронт.
Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка
Чем занимается Андрей Хливнюк
- Лидер "Бумбокса" в последнему интервью в апреле рассказал, что является пилотом ударного дрона. Он выполнял боевые задания и разведывательные миссии на Южном направлении. Андрей Хливнюк обеспечивает свое подразделение и два экипажа, где является командиром, а также принимает участие в планировании и выполнении боевых миссий.
- Сам артист не считает себя героем. По его мнению, супергерои на войне – это пехота и артиллерия, а не спецназовцы или аэроразведка.
- Хлывнюк высказывался и о том, убивает ли врагов на фронте. Свою работу он описал так: "Я пытаюсь нейтрализовать и деморализовать человеческих существ, выросших на моих песнях, потом сели в танки и приехали ко мне домой разрушать дома, убивать, насиловать и грабить. Поэтому я не считаю, что это убийство".