"С нами преданные сыновья Украины": Андрей Хливнюк с улыбкой показал новое фото с фронта

6 июля 2023, 14:43
Читати новину українською

Источник:

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" и аэроразведчик Андрей Хливнюк поделился новым фото с фронта. Уже 16 месяцев артист находится в рядах защитников.

Музыкант и военнослужащий Андрей Хливнюк сейчас пилотом ударного дрона. Он редко выходит на связь с поклонниками.

Смотрите также "Похож на Арестовича": Виталий Козловский сбрил бороду - видео артиста из армии

Андрей Хливнюк показал новое фото

Сегодня Андрей Хливнюк поделился с поклонниками новой фотографией. Он предстал перед камерой в военной форме и каске, позировал с улыбкой на лице.

16 месяцев гонки за существование Украинской нации и государства! Честь знать настоящих! Вечная память павших за будущее детей в европейской семье достойных людей! Рядовой Хливнюк Андрей Владимирович,
– поделился защитник.


Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

В комментариях украинцы поддерживают Андрея Хливнюка и просят беречь себя:

  • "Вся юность прошла под ваши песни, я их обожаю, да теперь еще и большое уважение, что защищаете нас! Спасибо, Андрей, вы наш воин";
  • "Ибо мы не титаны, мы люди. С нами Бог и такие преданные сыновья Украины, как вы";
  • "Ты тот, кто поднимал Украину на культурном уровне";
  • "Благодарю каждого, кто на поле, помню всех, кто навсегда в строю, молюсь за каждого";
  • "Пусть Бог сохранит ваши жизни и даст силы и терпение".

В инстаграм-сториз Андрей опубликовал еще одно фото, где показался в авто, потолок которого был заполнен шевронами. Певец сообщил, что "перегнал" из-за границы автомобили на фронт.


Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

Чем занимается Андрей Хливнюк

  • Лидер "Бумбокса" в последнему интервью в апреле рассказал, что является пилотом ударного дрона. Он выполнял боевые задания и разведывательные миссии на Южном направлении. Андрей Хливнюк обеспечивает свое подразделение и два экипажа, где является командиром, а также принимает участие в планировании и выполнении боевых миссий.
  • Сам артист не считает себя героем. По его мнению, супергерои на войне – это пехота и артиллерия, а не спецназовцы или аэроразведка.
  • Хлывнюк высказывался и о том, убивает ли врагов на фронте. Свою работу он описал так: "Я пытаюсь нейтрализовать и деморализовать человеческих существ, выросших на моих песнях, потом сели в танки и приехали ко мне домой разрушать дома, убивать, насиловать и грабить. Поэтому я не считаю, что это убийство".

Автор: Марія Касій