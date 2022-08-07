Андрей Хливнюк опубликовал фото из окопа и написал стихотворение, в котором обратился к украинцам
Источник:инстаграм Андрея Хливнюка
Украинский певец Андрей Хливнюк поразил любителей новых фото с фронта. Также он написал стихотворение, в котором обратился к украинцам, которые не находятся под обстрелами.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк продолжает службу на фронте в батальоне "София". Он вышел на связь и опубликовал новое фото в инстаграме.
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Андрей Хливнюк показал новое фото с фронта
Исполнитель поделился фотографией, на которой лежит в окопе и показывает жест peace.
Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка
В комментариях фаны делятся впечатлениями от снимка:
- "Напугал этой фотографией";
- "Это похоже на постер для нового альбома группы "Бумбокс". Берегитесь";
- "Дай Господь вам сил";
- "Спасибо тебе. За смелость, творчество и дух";
- "Спасибо, что защищаете. Берегите себя";
- "Возвращайтесь живым";
- "Была влюблена в песни! Теперь еще и в самого Андрея! Берегите себя";
- "Спасибо за смелость. За каждый новый день".
Стихотворение-обращение к украинцам
Андрей Хливнюк в инстаграм-сториз также опубликовал свое новое стихотворение. В нем он обратился к украинцам.
Тим, хто не спить під прильотами
Чорне носить не бажано,
Плакатись і вбиватися
Теж недоречно, але, ви
Всі, якщо не згуртуєтесь,
На своїх фронтах не натиснете,
Неню поглине пліснява,
Забракне навіть кисню вам,
Зґвалтовані і розчавлені,
Сусідами нещодавніми,
Вкотре десь переселені,
Довіку вже не веселими,
Прошу, прийміть реальність цю,
Справу ми маєм з гадами,
Не толеруйте зрадників,
Або готуйте задниці