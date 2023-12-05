Не может опомниться, – Андрей Джеджула резко ответил на заявление экс-жены о решении суда

Шоумен Андрей Джеджула ответил на интервью бывшей супруге. Он рассказал о решении суда и отрицал обвинения со стороны Юлии Леус.

Новое интервью бывшей жены Андрей Джеджула назвал "грязью", а саму Юлию Леус – "женщиной с самыми грязными руками и ртом, которая не может опомниться". Он заявил, что надеялся решить вопрос цивилизованно после того, как более полугода разбирался с хейтом.

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Андрей Джеджула ответил на интервью

Шоумен отметил, что не понимает удивления и шока от решения суда о том, чтобы поровну видеться с ребенком.

Какое шокирующее решение от любящего отца, желающего видеть своего ребенка? Который упорно боролся за возможность видеть своего ребенка, за его конституционные права, за всесторонние права обоих родителей. Что может шокировать вас? Что мы получили 50/50? Все праздники, все время в течение недели, школьные каникулы… Они делятся поровну между родителями,

– высказался Андрей Джеджула.

По словам ведущего, Юлия Леус игнорировала решение попечительского совета в то время, как ему приходилось проходить разные проверки. Андрей Джеджула упрекнул бывшую жену за отдых за границей.

"Юлия Анатольевна во время войны просто отдыхала в Дубай. Или в другом месте, во Франции. Я пашу и день, и ночь в этой воюющей стране. Я ни одного дня об этом не забываю. И делаю все, что от меня зависит. А какие-то люди, живущие праздной жизнью, они не понимают, что у нас в стране происходит. Для них войны не существует. Есть только возможности, где хорошо отдохнуть", – считает Андрей Джеджула.

Шоумен добавил, что готов ответить на каждый пункт в интервью Юлии Леус. Но напоследок обратился к интервьюерам Алины Доротюк и Анне Олицкой и обвинил их в "паразитировании".

Андрей Джеджула отреагировал на интервью: видео

На что жалуется Юлия Леус

Бывшая жена Андрея Джеджулы возмущена решением суда, удовлетворившего просьбу шоумена видеться с дочерью с воскресенья после обеда до обеда среды. Поэтому Юлии придется вернуться в Украину вместе с дочерью Аделиной. Женщина не хочет, чтобы девочка жила в войне и страдала от обстрелов.

По словам Леуса, Джеджула о дочери не заботится и ее не любит. В то же время, он ежемесячно выплачивает алименты на дочь: эта сумма составляет 10 тысяч гривен в месяц.

Юлия Леус планирует подавать апелляционную жалобу на решение суда.