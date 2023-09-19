Любопытно, но Доманский поселился не в России. Слава Демин выяснил, что известный ведущий скрывается в Европе.

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Где находится Андрей Доманский

По словам Демина, Доманский уехал из Украины вполне законно. Общие знакомые сообщили, что пророссийский ведущий сделал это на основе многодетности.

Справка! Доманский воспитывает не менее 5 детей, троим из которых еще не исполнилось 18 лет. Напомним, что второй гражданской женой ведущего была журналистка Лидия Таран, у нее есть дочь.

Оказывается, скандальный ведущий переехал в одну из стран Балтии – Эстонии, Латвии или Литвы.

Демин даже предлагал Доманскому записать интервью. Тот прочел сообщение, но так и не ответил украинскому ведущему.

Слава Демин рассказал, где скрывается Андрей Доманский: видео

Что известно о скандальном ведущем

Доманский родом из Одессы. Он начинал свою карьеру на местном радио, а популярность приобрел благодаря проектам "Подъем", "Кто против блондинок?", "Интуиция", "Фабрика звезд".

Но уже в 2018 году он попал в громкий скандал из-за пророссийского концерта на шоу до 9 мая. Доманский там был ведущим и продвигал нарративы страны-агрессора. В частности, шоумен отметился высказываниями об "украинских фашистах".

В 2021 году ведущий собирался ехать в Беларусь, чтобы вести там любимый фестиваль Лукашенко "Славянский базар", но после критики отказался от приглашения.



Андрей Доманский на скандальном шоу / Фото из соцсетей

Что Доманский говорил в начале войну

После полномасштабного вторжения Доманский внезапно стал патриотом. Он записал обращение на украинском языке, где похвалил волонтеров. Андрей даже произносил слова "полуниця" и "паляница", чтобы доказать, что он украинец.

Однако не все поверили в искренность ведущего. В комментариях звезды начали писать, что не забыли пророссийские изречения Доманского. Похоже, критика ему не понравилась, поэтому он удалил все профили в соцсетях.

Ведущий уехал из Украины. Однако на ютуб-канале "Готовим вместе" до сих пор регулярно выходят на русском языке выпуски с Андреем Доманским.