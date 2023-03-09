После отмены концертов из-за болезни: в команде Андрея Данилко рассказали о его лечении

На начало марта у Андрея Данилко было запланировано три сольника в Европе. Однако тур отменили из-за осложнений после ларингита. В команде артиста впервые прокомментировали его болезнь и высказались по поводу будущих концертов.

Андрей Данилко заболел еще в середине февраля, тогда из-за ларингита и температуры чуть не сорвалось его выступление в Неаполе. Местный врач поставила звезду на ноги, но произошло кровоизлияние в голосовую связку, и концерты в Таллинне, Варшаве, Вене пришлось перенести на два месяца. В то время как апрельский тур по Северной Америке отменять не стали.

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Что известно о лечении Данилко

Менеджмент Сердючки заверил, что Данилко соблюдает все рекомендации врачей и сможет проехать с песнями от Майами до Лос-Анджелеса. В США он даст шесть концертов в поддержку Украины.

Хотим вам напомнить, что наш тур в Северную Америку состоится, как и планировалось. Лечение Андрея Данилко также идет по плану. И мы уже не можем дождаться встречи с вами,

– сообщил менеджмент артиста.

Данилко поедет в тур по Америке несмотря на болезнь / Фото из инстаграма Сердючки

Напомним, Андрей Данилко передает Украине деньги не только с концертов. В ноябре он продал легендарное авто Фредди Меркьюри, которое до войны приобрел для музея. На аукционе за Rolls Royce Silver Shadow в 1974 году дали 11 миллионов гривен. Вся сумма пошла на реабилитационный центр Superhumans, уже предоставляющий бесплатную помощь людям, пострадавшим из-за нападения России.

Кстати, владельцем авто Фредди Меркьюри стал украинский бизнесмен из Харькова Владимир Носов, также купивший хрустальный микрофон Kalush Orchestra с Евровидения-2022. Носов прокомментировал это так: "Не могу стоять в стороне, задаю уровень, потому что каждый украинец сейчас – уровень".