Андрей Данилко рассказал, как в России запугивали звезд, выступивших против войны в Украине

Андрей Данилко, известный миру как Верка Сердючка, тесно общается с топовыми звездами российского шоу-биза. Он рассказал, как один его товарищ из Москвы поддержал Украину черным квадратом, а ему тут же позвонили с угрозами.

Продолжается 11-й день захватнической войны в Украине, а большинство российского шоу-биза до сих пор не отважилось выступить против фашистских действий Путина. 48-летний Андрей Данилко убежден, что умолять их не молчать – бесполезно, ведь все они под под колпаком спецслужб.

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Андрей Данилко о друзьях, которых запугивали в России

Артист, выступающий под сценическим образом Верки Сердючки, признался, что в первые дни ему писали друзья из России, которые против войны в Украине. Они были готовы высказать свою позицию публично, но их запугали. Рассекречивать их имена шоумен не стал.

В первый день войны один человек опубликовал черный квадрат. Ему сразу вечером позвонили. Это были реальные угрозы, он очень испугался и убрал этот квадратик,

– поделился Андрей Данилко.

Он добавил, что тем, кто все же не побоялся встать на сторону Украины, всячески перекрывают кислород. Максиму Галкину, например, отменили концерты, поэтому он с женой, сыном и дочерью вылетел из России. По мнению Андрея Данилко, Алла Пугачева не решается возражать Путину, потому что волнуется за двоих маленьких детей.

"Да, они боятся, потому что у них дети. Это действительно страх. Я не знаю, как бы вести себя, если бы мне звонили и угрожали", – добавил артист.

Андрей Данилко о песне для Путина

Шоумен поделился, что события последних двух недель вдохновили его на новый хит – "Маленька мрійниця". В нем он желает смерти президенту РФ Путину.

Припев такой: "Путин, чтобы ты сдох, Путин, чтобы ты сдох. Но причина одна, его не хочет даже сатана",

- процитировал Данилко.

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