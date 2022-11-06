Андрей Данилко продал легендарное авто Фредди Меркьюри на аукционе: невероятная сумма

Украинский артист Андрей Данилко сумел продать автомобиль Фредди Меркьюри на аукционе. Невероятную сумму шоумен пожертвует строительство реабилитационного центра в Украине.

Шоумен Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, выставил на аукцион свое легендарное авто, принадлежавшее Фредди Меркьюри. 5 ноября аукцион завершился – машину продали за 11 миллионов гривен!

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Андрей Данилко продал легендарное авто

5 ноября в Лондоне прошел аукцион Sotheby's, куда Андрей Данилко передал свой легендарный Rolls Royce Silver Shadow в 1974 году. Андрей Данилко приобрел автомобиль лидера Queen, чтобы передать в музей, но впоследствии началась война.

"И Андрей решил поступить иначе – он отдал легендарный автомобиль на аукцион, чтобы вырученные средства передать нам, для скорейшего запуска центра Superhumans. И вот, как только машину приобрели за 250 000 фунтов стерлингов, или 284 500 долларов, или 11 миллионов гривен, очень щедрый донейшн, существенная поддержка нашей клиники, и – существенный вклад в веру в светлых людей», – поделились представители центра.

Всю сумму Андрей Данилко перечислит на благотворительную цель – бесплатную помощь в Украине для людей, пострадавших из-за войны. Реабилитационный центр Superhumans приступит к работе уже в начале 2023 года. Ранее его поддержал певец Стинг, Ричард Брэнсон, первая леди Елена Зеленская и другие.



Аукцион, где продали авто Данилка / Фото с инстаграма центра



Авто Фредди Меркьюри / Фото из инстаграма центра

Кто еще продавал авто

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров на свое 39-летие также объявил о благотворительном аукционе. Он выставил на продажу редкий спорткар.

Путешественник продал свое авто компании молодых людей, занимающихся инвестициями. Миллион вырученных гривен передали на "передок" в виде более 20 пикапов, джипов и микроавтобусов.