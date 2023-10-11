Андрей Данилко поздравил "маму" Сердючки с 55-летием: фото артистки с необычным букетом
Источник:Андрей Данилко
Артистка Инна Билоконь вчера, 10 октября, отметила день рождения. Андрей Данилко и вся команда Сердючки нежно поздравили ее с праздником.
Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, опубликовал на своей странице фото своей сценической "мамы". Инна Билоконь вчера отметила 55-летие.
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Данилко поздравил "маму"
Андрей Данилко и его команда приветствовали артистку с днем рождения.
Happy Birthday, родная! Твои: Андрей Данилко & team VERKA SERDUCHKA,
– написал Данилко.
Артист опубликовал фото "мамы" Верки Сердючки в руках с оригинальным букетом. Там не только цветы, но и сыр, закуски и пиво.
Инна Белоконь / Фото с инстаграма Верки Сердючки
В комментариях под фотографией украинские звезды и поклонники приобщаются к поздравлениям.
- Юрий Горбунов: "Многие лета, Иннуся";
- Леся Никитюк: "С днем рождения, наша любовь";
- "Вау, как красива! Сразу и не узнала";
- "Какая красивая!";
- "Какая красавица";
- ""Мамаша", с днем рождения! Будь счастлива!".
- "С днем рождения. Лучшие пожелания. Такая красавица".