Без очков, платка и с макияжем: Андрей Данилко показал редкое фото сценической мамы

Инна Билоконь является сценической мамой Верки Сердючки. 11 октября она отметила день рождения. По этому случаю Андрей Данилко опубликовал редкое фото коллеги.

Данилко и Белоконь знакомы еще со студенческих лет. Они вместе учились в Полтавском торговом училище. Уже долго вместе работают, оба являются любимцами публики.

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Данилко поздравил Белоконь с днем рождения

В день рождения коллеги Данилко опубликовал в сети ее редкое фото. На снимке Инна изображена такой, какой есть в повседневной жизни: с макияжем, без платка и очков.

Вчера наша именинница отметила свой день рождения. Любим, целуем, обожаем,

– написал Андрей под фото.



Инна Белоконь / Фото из инстаграмма Верки Сердючки

Отметим, недавно день рождения отметил и сам Данилко. 2 октября ему исполнилось 49 лет. Этот день артист провел в компании самых близких друзей, среди которых была Билоконь. По случаю праздника Андрей организовал посиделки в своей киевской квартире. Примечательно, что гости были в патриотических нарядах.