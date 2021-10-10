Андрей Данилко отпраздновал день рождения в компании звездных коллег

Украинский артисту Андрею Данилко 2 октября исполнилось 48 лет. Через несколько дней он устроил небольшое празднование в компании Владимира Остапчука, Дзидзьо и Олега Винника.

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, очень редко делится личным. Поэтому снимком с его дня рождения поделился Владимир Остапчук в инстаграм-сториз.

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День рождения Андрея Данилко

2 октября исполнителю исполнилось 48 лет. Этот день совпал с периодом съемок загадочного шоу "Маска", который выйдет в эфир с 23 октября. Там Андрей Данилко исполняет роль звездного детектива. Поэтому артист, скорее всего, провел день рождения на работе.

Но потом Андрей Данилко таки отпраздновал 48-летие. Он провел вечер в небольшой компании звездных коллег. На празднике были Владимир Остапчук, Олег Винник с бэк-вокалисткой Таюне и Дзидзьо.

Перед камерой улыбающийся Андрей Данилко позировал с бокалом шампанского и серебристой шариком.



Андрей Данилко в компании коллег / Фото из инстаграм-сториз Владимира Остапчука

Отметим, в конце сентября день рождения праздновал ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. Его еще ночью поздравила жена Кристина, подарив пирожное со свечкой, также она подготовила шарики и особую открытку.

Катя Осадчая также ярко провела день 38-летия. Она устроила девичник на яхте с подругами – Машей Ефросининой, Настей Каменских, Дашей Астафьевой, Соней Плакидюк и другими.