Был для нее костью в горле: Андрей Бедняков вспомнил, как работал с Марченко на "Х-Факторе"

Ведущим певческого талант-шоу "Х-Фактор" Андрей Бедняков стал в 2016 году. Он был первым, кто за 7 сезонов сдвинул Оксану Марченко с олимпа. Звезда говорит, что ее это задело, она вела себя свысока, но плохим человеком не была.

Шесть лет подряд кума Путина Оксана Марченко была главной звездой на "Х-Факторе", но в 2016 году у нее неожиданно появился соведущий – Андрей Бедняков. В кадре она была с ним холодной, а как вела себя за кулисами – узнавай дальше.

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Андрей Бедняков о работе с Марченко на "Х-Факторе"

Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый, младше ее, и было видно, что ей было неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир и у нас не было контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня было ноль контакта. При том, что я пытался – я на нее смотрел, а она на меня не смотрит. Я шучу, она не смеется. Видно, что типа: "Кто ты?"

– вспомнил Андрей Бедняков.

Однако за восемь прямых эфиров "Х-Фактора", которые они провели вместе, Марченко словно "проглотила" обиду и растаяла. После финала Бедняков "достаточно так нормально пообщался" с ней и судьями шоу – Андреем Данилко, Юлией Саниной, Антоном Савлеповым и Константином Меладзе.

"Когда мы сняли последнюю программу, я зашел к ней в гримваген, у нее был отдельный. Там были еще судьи, и мы достаточно нормально пообщались. То есть я не могу сказать, что он плохой человек. Да, она показала, что "кто ты, ты мне не вровень", но это нормально. Всю мою жизнь такая история", – заметил Бедняков.

Андрей Бедняков на "Х-Факторе" с Оксаной Марченко / Фото СТБ

Интересно, что ведущий довольно сдержанно прокомментировал обращение Оксаны Марченко к президенту Эрдогану, где она просила "освободить" Медведчука: "Это очень смешно, но она боролась за своего мужа".