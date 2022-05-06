Андрей Бедняков рассказал, что с его родственниками из России и где они сейчас

Ведущий Андрей Бедняков из-за войны потерял маму, оккупанты разрушили его родной Мариуполь. На России у мужчины есть родственники, однако сейчас они уехали оттуда.

Многие из людей из-за войны поссорились с родственниками из России, поскольку те поддерживают политику Путина. Ведущему Андрею Беднякову повезло, ведь его родные сознательные.

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Родственники Беднякова покинули Россию

Семья Андрея немало натерпелась от русских оккупантов. В Мариуполе долгое время находились его мама и сестра. Из-за постоянных обстрелов у мамы ведущего резко ухудшилось здоровье, спасти ее не удалось. Родные Беднякова, которые жили на России, выехали из страны-агрессорки.

Мы общаемся. Они уехали оттуда,

– сообщил Андрей.

Ведущий добавил, что в России остаются некоторые его друзья, которых он до сих пор может назвать близкими друзьями.

Интервью Андрея Беднякова: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник сообщил, что из-за войны навсегда перестал общаться с крестной, живущей в России. Сама женщина родом из Николаевской области, страдающей от обстрелов российских войск. Утром 24 февраля она направила маме ведущего сообщения со словами: "Ну что? Напросились?! Так вам и надо! Сейчас вас будем воспитывать".