Отдам любые деньги, чтобы меня отвезли домой, – Бедняков разрыдался, вспомнив Мариуполь

На церемонии награждения "Национальная легенда Украины" Андрей Бедняков представил своего земляка – проводника Анатолия Бабичева, который эвакуировал людей из оккупированных городов. Он вспомнил, как выходил на перрон вокзала в родном Мариуполе, и не смог сдержать слез.

В воскресенье, 21 августа, Зеленский наградил украинцев отличием "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов был проводник Анатолий Бабичев, который 9 дней спасал людей из Харькова, Краматорска, Лимана. Мужчина родом из Мариуполя, и рассказать его историю пригласили звездного мариупольца Андрея Беднякова. Он так щемяще вспомнил о своем городе, что видео его речи стало вирусным.

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Андрей Бедняков расплакался, вспомнив, как ехал в Мариуполь поездом

"Где бы я ни был – в Киеве или за границей, я всегда садился в поезд и ехал домой, в родной Мариуполь, к маме. И неважно, где я был – в Харькове на сессии или на первой съемке в Киеве, за которую мне заплатили деньги. Я хотел эти деньги показать маме. Я садился в поезд и ехал домой. Как и тысячи мариупольцев. Мы ехали одной дорогой, дорогой, которую знаем наизусть. И даже сейчас, когда я закрываю глаза, я вижу ее так, будто это было вчера", – признался ведущий.

Он вспомнил, как проезжал металлургический комбинат имени Ильича, завод "Азовсталь", а через три минуты уже стоял на перроне родного Мариуполя.

"И начинается самое теплое. Воспоминания, которые ты не забудешь никогда. Потому что в спину тебе дышит ветер с моря, а в лицо – таксисты. И вот, когда я открываю глаза, я вижу, что ничего нет. Все уничтожено, кроме воспоминаний. Уничтожены здания, уничтоженные судьбы, потеряно очень много жизней", – сказал Бедняков со слезами на глазах.

Мне очень хочется еще раз и еще раз видеть из окна поезда сначала комбинат имени Ильича, потом "Азовсталь". Я очень не любил эти комбинаты, я сам там работал, но сейчас я прям соскучился по ним. И снова хочется почувствовать это дыхание, этот ветер с моря, увидеть этих таксистов. Сейчас я готов отдать им любые деньги, чтобы они отвезли меня домой. И я это сделаю. Я обязательно выйду на перрон украинского мариупольского железнодорожного вокзала,

– пообещал себе Андрей Бедняков.

Как отреагировали звездные друзья Андрея Беднякова

В комментариях Беднякова поддержали его друзья из шоу-биза – кто-то эмоджи разбитого сердца, кто-то теплыми словами, кто-то захотел обнять:

Даша Астафьева: "Иди обниму! Я горжусь тобой. Голос легенды";

Оля Цыбульская: "Обнимаю";

Юлия Санина из The Hardkiss;

Сергей Бабкин;

Леся Никитюк;

Надя Дорофеева;

Александра Зарицкая из группы KAZKA;

Лиля Подкопаева;

Наталья Денисенко;

Лера Бородина.

Но закрепил Андрей Бедняков этот комментарий: "Всегда смеялась, когда вы говорили, и впервые плачу". Он собрал более 2 тысяч лайков.