Андрей Бедняков потроллил "освободителей", что тянут домой технику Apple и женские трусы: видео
Источник:инстаграм Андрея Беднякова
Из-за войны Андрей Бедняков потерял маму, она умерла в оккупированном Мариуполе. После ее смерти ненависть ведущего к россиянам возросла, но он не упустил возможность потроллить вояк, набивающих карманы "трофеями" из Украины.
После освобождения Киевщины стало ясно, что в Украину путинская армия пришла не "освобождать", а убивать и грабить. Российские вояки тянут из домов все – от трусов для своих жен до унитазов. После кадров с базара в Беларуси к ним обратился ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков.
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Андрей Бедняков потроллил российских "освободителей"
Бедняков сложил вместе все, на что "охотятся" оккупанты в Украине – iPad, часы Apple Watch, тостер, приставку, фен, утюжок для волос, бусы, серьги, кнопочный телефон, барабаны, игрушку, носки, мужские трусы и белье жены. Ведущий предложил оккупантам бартер – он отправляет им все это по почте, а те ушиваются с его земли.
Так, давайте сделаем так. Я вам сейчас все это отправляю по почте, и вы уходите с нашей территории. А, книги не надо. Вот, вот так,
– прокомментировал Андрей Бедняков.
"Освободителям" и их супругам. Эти посылки по 400 килограммов", – подписал шоумен.
Андрей Бедняков составил посылку для "освободителей" и их жен: видео
Реакция сети на видео
Фоловеры Андрея Беднякова оценили шутку и продолжили троллить оккупантов в комментариях:
- "Тостер Smeg? Из козырей решил зайти?";
- "И кусок асфальта положи, пусть хвастаются соседям, что у них тоже есть асфальт в деревне";
- "Андрей, нутеллу забыл, там же вся мотивация в нутелле";
- "Такой тостер Smeg стоит дороже всей деревни в Саратовской области";
- "Я еще могу подбросить! Есть белье, не стиранное, правда, но это лишь потому, что его больше негде стирать, мой дом "освободили";
- "Книги однозначно здесь излишне".