Были в горах, – Андрей Бедняков умилил сеть общими фото с женой и детьми

Андрей Бедняков поделился новыми милыми фото с женой, детьми и собакой. Как оказалось, семья ездила в небольшой трип.

Они впервые за время полномасштабного вторжения вместе собрались на отдых, ведь только в июле жена и дети телеведущего вернулись домой. Вся семья отправилась в Карпаты.

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Андрей Бедняков с семьей в Карпатах

Мужчина написал ироническую подпись к публикации. Выяснилось, что отдых был насыщенным. За это время в горах сына телеведущего "научили" играть на трембите, а дочь потеряла кроссовки. Следовательно, семья очень весело провела время вместе.

Были в горах. Научили Остапа играть на трембите. Потеряли кроссовки Ксени. Фоткались на Nokia,

– написал под фото телеведущий.

Реакция сети

В комментариях под публикацией подписчики поддержали семью, они написали им много приятных слов:

"Какой кайф";

"Обожаю";

"Вы прекрасны";

"Очень положительные фото";

"Классные";

"Так приятно видеть вас всех вместе";

"Молодцы. Вы очень хорошая семья".

Украинские звезды, которые уехали на отдых