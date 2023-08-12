Были в горах, – Андрей Бедняков умилил сеть общими фото с женой и детьми
Источник:Андрей Бедняков
Андрей Бедняков поделился новыми милыми фото с женой, детьми и собакой. Как оказалось, семья ездила в небольшой трип.
Они впервые за время полномасштабного вторжения вместе собрались на отдых, ведь только в июле жена и дети телеведущего вернулись домой. Вся семья отправилась в Карпаты.
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Андрей Бедняков с семьей в Карпатах
Мужчина написал ироническую подпись к публикации. Выяснилось, что отдых был насыщенным. За это время в горах сына телеведущего "научили" играть на трембите, а дочь потеряла кроссовки. Следовательно, семья очень весело провела время вместе.
Были в горах. Научили Остапа играть на трембите. Потеряли кроссовки Ксени. Фоткались на Nokia,
– написал под фото телеведущий.
Реакция сети
В комментариях под публикацией подписчики поддержали семью, они написали им много приятных слов:
- "Какой кайф";
- "Обожаю";
- "Вы прекрасны";
- "Очень положительные фото";
- "Классные";
- "Так приятно видеть вас всех вместе";
- "Молодцы. Вы очень хорошая семья".
Украинские звезды, которые уехали на отдых
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