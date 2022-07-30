Будешь слабым, пока не начнешь давать сдачи, – Андрей Бедняков о противостоянии Украины

Ведущий Андрей Бедняков, как и большинство украинцев, в феврале не могли поверить, что россия начала полномасштабную войну. Он рассказал, когда пришло осознание того, что происходит в Украине.

Родной город Беднякова – Мариуполь и его жители почувствовали, что такое оккупация. Там погибли тысячи мирных жителей, в числе которых мама ведущего. Ненависть к россиянам растет, ведь каждый день они совершают террористические акты, которым нет объяснения.

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Андрей Бедняков об осознании войны

Ведущий программы "Где логика?", которую транслируют на "Новом канале", признался, что поначалу не мог поверить в реальность происходящего. В первый день войны ведущий находился за границей. Улетел в командировку снимать проект.

Когда проснулся 24 февраля на Мальдивах, то щипал себя. Понимал: "Ну что ты делаешь? Тебе уже 35 лет". Потом посмотрел один источник, второй, третий и стал осознавать, что война – это реальность, которая происходит с нами и с нашей страной,

– вспомнил Бедняков.

Когда он осознал, что происходит, понял, что необходимо сопротивляться: "Мне сначала казалось, что это сон, но надо быть реалистом. Значит, так надо. Значит, мы должны! Кто как не мы? Все разговоры, что нужно договариваться, нужно говорить... Нет... Я сам в это верил в 2014 году. Думал: "Договорятся! Надо как-то дипломатическим путем". Меня так воспитали. Сейчас я понимаю, что нет. Это как в школе: когда тебя бьют, то тебя и будут бить постоянно. Ты будешь слабым, пока не начнешь давать сдачи. Как только ответишь, к тебе начнут относиться иначе. Поэтому сейчас наша задача дать сдачи так, чтобы никто не думал больше к нам подходить".