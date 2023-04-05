Будущая обладательница камеры в Гааге, – Бедняков жестко проехался по российской омбудсменке

Российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова на днях пожаловалась на похищенного мальчика из Украины, которого назвала "усыновленным" – он якобы угрожает сверстникам. Андрей Бедняков не сдержал эмоций по поводу преступницы.

Россияне незаконно похищают украинских детей и передают их российским семьям "под опеку", пытаясь оправдаться за преступления. На днях детская омбудсменка отметилась циничным заявлением о том, что якобы устроила "праздник" для мальчика из Мариуполя.

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Бедняков эмоционально высказался о российской омбудсменке

Мария Львова-Белова в циничном заявлении придумала, что его последние дни рождения не праздновали, поэтому решила подарить ему торт и шарики. Андрей Бедняков напомнил, какое горе Россия нанесла мальчику, прежде чем вручать ему подарки.

Будущая обладательница камеры в Гааге: "Мы подарили ему торт, шарики, телефон". А стиралку из Ирпеня вы ему не подарили? Вы убили его родителей, а потом простите ему шарики и телефон!?

– эмоционально выразился Бедняков.

""По его словам, последние несколько лет его дни рождения не праздновались". Да, бл*ть, мы и ср*ть последние годы вообще не ходили. Там. В Мариуполе не разрешали. Не ели ничего. Все из-за "пропаганды 8 -летней в Мариуполе". А что касается "съем москаленка", то да. Теперь каждый наш ребенок будет знать, кто вы такие. А шарики в ж*пу себе засуньте. С тортом".

Циническое заявление омбудсмена: видео

, что в циничном заявлении о празднике Львова-Белова пожаловалась, будто мальчик из Мариуполя, которого она "усыновила", бегает за сверстниками со словами "съем москаленка".

Андрей Бедняков вспоминает о камере в Гааге потому, что Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест не только Владимира Путина, но и Марии Алексеевны Львово-Беловой, которая уполномочена президента России по делам ребенка. В реакции на ордер Львова-Белова заявила, что будет продолжать работу – то есть подтвердила, что и дальше будет похищать детей.