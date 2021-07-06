Просто закончилась любовь: Андре Тан впервые признался о причине развода

Украинский дизайнер Андре Тан нарушил долгое молчание и дал интервью в программе Маши Ефросининой "Экзамен". Мужчина поделился, что причиной развода стало много скандалов, быт и отсутствие чувств.

По мнению Андре Тана, первые 5 лет брака - лучшие, ведь люди друг друга только познают и не учитывают другие недостатки. Затем возникает быт, который вытерпеть могут не все, а вместо любви появляется уважение, доверие, умение терпеть. В такое время пара часто забывает об отношениях и как над ними надо работать.

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Я считаю, что в разводе виноваты оба – Алина и я. Если бы мы хоть немного думали о наших отношениях, то думаю, мы бы их сохранили. Но с другой стороны, в последнее время у нас было так много скандалов, что когда наш ребенок Соня стала между нами и попросила, чтобы мы не ссорились, я тогда понял, что все. Пусть ребенок будет счастлив и не будет видеть тех ссор,

– поделился мужчина.

Он добавил, что ему было важно, чтобы ребенок рос не в стрессе. Потому что, по словам Андре, он постоянно жил в такой семье, где отчим и мама постоянно ссорились.

Претензии Андрея и Алины в браке

Дизайнер рассказал, что главной претензией его экс-жены к нему было то, что он очень много работал. Он приходил домой тогда, когда она уже спала, а вставал тогда, когда та уже давно "была на ногах". На выходных они и вовсе могли не видеться.

Мы в будний день пересекались только на полчаса, когда она мне готовила завтрак. В субботу и воскресенье я постоянно открывал магазины или ехал в командировку за тканями. Мы могли по 10 дней не видеться из-за графика,

– поделился мужчина.

Что касается собственных претензий в браке, то Андре Так рассказал, что у него и Алины были разные взгляды на воспитание дочери: он считал, шо ребенок должен быть максимально социальным, а Алина считала, что ребенка надо закрывать и никому не показывать. Сейчас, когда они в разводе, а дочь Соня каждые выходные проводит время с отцом, то она ходит и в бассейн, и на танцы, но это все далось ценой любви. Он понимает, что, возможно, должен был бы больше уделять времени и внимания семье, но он не хотел стать диванным человеком, а зарабатывать деньги.

К слову Стараемся, чтобы дочь была с папой, – экс-жена Андре Тана рассказала о разводе

"Просто закончилась любовь"

Мужчина не скрывает, что, кроме бытовых проблем, одной из причин развода стало то, что "просто закончилась любовь". Он убежден, что над отношениям должны работать двое. Впрочем, он не жалеет, что все так случилось, ведь он сейчас чувствует себя значительно лучше, когда является "одиноким волком".

Я потерял семью, но нашел себя. Все, что произошло за этот год, не могло произойти когда я был в семье. Я сейчас счастлив от каждого прожитого дня. До этого я не был счастлив. Я наконец нашел те струны, ту уверенность в себе, которых раньше не было,

– отметил Андре Тан и добавил, что в ближайшее время не хочет иметь никаких серьезных и длительных отношений.

Что касается романов, то после развода у него был роман с очень публичной персоной на время, но ее имени он открывать не хочет. Когда женщина захотела от него серьезных отношений, то вынужден был с ней попрощаться. Что касается других женщин, "то как и во всех мужчин, романы есть", рассказал Тан.