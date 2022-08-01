Мы живем в свободной стране, – Андре Тан ответил на упреки про русский язык

После полномасштабного вторжения многие русскоязычные украинцы перешли на родной язык. Однако среди них нет популярного дизайнера Андре Тана. В соцсетях модельер продолжает общаться на русском, что возмущает его подписчиков.

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Дизайнер признался, что получает много оскорбительных сообщений о языке. Теперь он не удержался и решил ответить недовольным поклонникам.

Я украинец. Я родом из Харькова. Разговаривал всю жизнь на русском языке. Прекратите поднимать тему языка в соцсетях. В нашей свободной стране эта проблема отсутствует. Не кусайте своих,

– эмоционально выразился Андре Тан.

Модельер публичный человек и привык к критике, но подобные комментарии могут оскорбить других людей. Поэтому он призвал всех не травить украинцев из-за языка, на котором они общаются.

Кричите в подушку! Бейте посуду! Но не трогайте своих! Мы живем в свободной стране. И сейчас свою свободу демонстрируем миру,

– подытожил дизайнер.

Андре Тан о русском языке / Скриншоты инстаграм-сторис модельера

Напомним, недавно разгорелся скандал из-за отказа Маши Ефросининой и Оли Поляковой переходить на украинский. Знаменитости аргументировали это тем, что им некомфортно разговаривать на украинском. Они будут делать это в публичном пространстве, но не в частных разговорах.

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