Много для меня значит, – Андре Тан искренне рассказал об отношениях с эксженой после развода
Источник:Андре Тан
Украинский дизайнер Андре Тан еще несколько лет назад расстался с женой Алиной Харечко. Однако бывшие супруги поддерживают хорошие отношения. Андре Тан даже поздравил экс-жену с именинами.
7 сентября Алина Харечко отмечает день рождения. Звездный дизайнер посвятил бывшей жене трогательные слова.
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Андре Тан об отношениях с эксдружиной
Оказывается, что после развода Андре Тан и Алина Харечко продолжают дружить.
Дружба между бывшими существует. И сегодня, в день рождения моей бывшей жены Алины, я в этом уверен как никогда,
– написал Андре Тан.
Дизайнер заявил, что Алина – лучшая мать, которую он мог бы пожелать своей дочери.
"Я очень рад, что мы нашли в себе силы и со временем смогли выстроить дружеские отношения после развода. Твоя поддержка и дружба значит для меня очень много", – добавил он.
Реакция бывшей супруги
Харечко отреагировала на пост бывшего мужчину. Она написала, что благодарна ему за прожитые вместе годы.
Вау, мне очень приятно! Ты – прекрасный отец для Сони и друг для меня, и я тоже благодарна за годы вместе,
– ответила Алина.
Алина Харечко отреагировала на пост Андре Тана / Скриншот
Отношения Андре Тана и Алина Харечко: что известно
- Влюбленные поженились в декабре 2012 года. У бывших супругов есть общая дочь София, ей уже 8 лет.
- О разводе с супругой дизайнер впервые заявил в мае 2021 года. Пара примерно шесть месяцев скрывала свое расставание.
- Андре Тан ушел из семьи и жил сначала в квартире друзей. Он оставил дочери и эксдружине большой дом на 500 квадратов, купил новый автомобиль и ежемесячно платит большие алименты.
- Ранее бывшие объясняли, что развелись из-за ссор и скандалы, ведь "переносили бизнес на дом". При этом супруги могли не видеться по 10 дней.