Много для меня значит, – Андре Тан искренне рассказал об отношениях с эксженой после развода

Украинский дизайнер Андре Тан еще несколько лет назад расстался с женой Алиной Харечко. Однако бывшие супруги поддерживают хорошие отношения. Андре Тан даже поздравил экс-жену с именинами.

7 сентября Алина Харечко отмечает день рождения. Звездный дизайнер посвятил бывшей жене трогательные слова.

Обратите внимание "Пример для всех": Владимир Зеленский восхищал сеть поцелуем с женой – чувственное видео

Андре Тан об отношениях с эксдружиной

Оказывается, что после развода Андре Тан и Алина Харечко продолжают дружить.

Дружба между бывшими существует. И сегодня, в день рождения моей бывшей жены Алины, я в этом уверен как никогда,

– написал Андре Тан.

Дизайнер заявил, что Алина – лучшая мать, которую он мог бы пожелать своей дочери.

"Я очень рад, что мы нашли в себе силы и со временем смогли выстроить дружеские отношения после развода. Твоя поддержка и дружба значит для меня очень много", – добавил он.

Реакция бывшей супруги

Харечко отреагировала на пост бывшего мужчину. Она написала, что благодарна ему за прожитые вместе годы.

Вау, мне очень приятно! Ты – прекрасный отец для Сони и друг для меня, и я тоже благодарна за годы вместе,

– ответила Алина.



Алина Харечко отреагировала на пост Андре Тана / Скриншот

Отношения Андре Тана и Алина Харечко: что известно