Андре Тан удивил архивным фото: как выглядел дизайнер 22 года назад

Модельер Андре Тан припомнил начало своей карьеры. Он опубликовал архивное фото 22-летней давности.

Именитый дизайнер Андре Тан рассказал, что 22 ноября для него – особый день. В 23 года он создал свой бренд.

К слову Две поп-легенды: Пэрис Гилтон захватила архивными фото из Бритни Спирс 17-летней давности

Андре Тан показал архивное фото

Кто не рискует, тот не пьет шампанское. 22 года назад я рискнул и создал собственный бренд – ANDRE TAN,

– вспомнил модельер.

Андре Тан рассказал, что не мог и представить масштабы, как разовьется его бренд. Но верил в это, потому что любил дело, которым занимался. Компания прошла банкротство, пандемию и должна пройти войну. Дизайнер поблагодарил всех, кто к этому приобщился.

"Поэтому, друзья, не бойтесь ошибаться, рисковать, жить эту жизнь! Это приводит к невероятным вещам. И такой вещью в моей жизни стал бренд ANDRE TAN. С днем рождения нас", – добавил Андре Тан.

По этому случаю он поделился архивным фото. На нем Андре Тан позировал с длинными волосами и бокалом шампанского.



Андре Тан / Фото с инстаграма Андре Тана