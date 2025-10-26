Где сейчас Андре Тан, который уехал из Украины

Сегодня, 26 октября, украинскому дизайнеру Андре Тану исполнилось 42 года. Его бренд узнаваем не только в Украине, но и во всем мире, поэтому о достижениях бизнесмена действительно есть что рассказать.

Он родился на Харьковщине. Андре Тан – творческий псевдоним, а настоящее имя – Андрей Тищенко. Сначала планировал заниматься журналистикой, но в 11 лет пошел на курсы кроя и шитья, что впоследствии стало делом его жизни. Как дизайнер шел к своей популярности, сумел ли построить крепкую семью и где он сейчас, читайте в материале 24 Канала.

Также читайте Была звездой программы "Все буде добре": где сейчас телеведущая Надежда Матвеева

Как Андре Тан создал собственный бренд?

В юношеские годы мужчина придумал себе всем известный творческий псевдоним, а позже поступил в Харьковский текстильный техникум. Затем учился в Киевском университете технологии и дизайна. Дополнительного опыта Андре Тан набирался за рубежом у известных брендов.

Впервые дизайнер организовал показ еще в 1999 году, а впоследствии даже зарегистрировал собственную торговую марку Andre Tan.

Магазин Андре Тана / Фото из открытых источников

В начале 2000-х годов представил коллекции на Ukrainian Fashion Week.

Дизайнер также был звездой телевидения. К примеру, Андре Тана хорошо помнят из проектов "Жертва моды", "Большое перевоплощение", "Модель XL".

Андре Тан в программе "Жертва моды": смотрите видео онлайн

Одежду мужчины надевают не только украинские звезды, но и мировые знаменитости. Когда-то он шил коллекцию для украинской сборной на Олимпийские игры, а в начале полномасштабной войны бесплатно отшивал теплую одежду для украинских военных.

В интервью изданию Sestry дизайнер вспоминал, что дважды был банкротом.

Интересно! Андре Тан попал в Книгу рекордов Украины, как самый молодой дизайнер Украины.

Личная жизнь

О личной жизни Андре Тана известно не так много. Он был женат на бизнес-партнерше Алине Харечко. Они познакомились в Египте, а поженились на Мальдивах.

Однако в 2021 году стало известно, что пара подала на развод. Причинами называют дизайнерскую карьеру Алины и чрезмерную погруженность обоих в работу, что вытеснило личные отношения.

Андре Тан с Алиной Харечко / Фото из инстаграма Андре Тана

В этом союзе родилась дочь София, которую родители не показывают в соцсетях, ведь считают, что это может негативно повлиять на ребенка.

Андре Тан рассказывал, что сейчас у него и экс-жены нормальные отношения. Относительно имущества, то знаменитость при разводе оставил практически все Алине, а дочери платит алименты.

Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новое авто, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более чем полгода и мы нормально общаемся,

– добавил модельер.

В 2024 году мужчина рассказывал, что его сердце свободно, потому что собственное дело сейчас в приоритете.

Я – карьерист, и для меня мое дело пока на первом месте. Потому что, по моему мнению, время для любви и семьи наступает тогда, когда у тебя уже все настроено, все работает, а я этим сейчас похвастаться не могу. Сейчас я снова студент, стартапер – и для меня это интересное время,

– признался дизайнер.

Где сейчас Андре Тан?

Когда началась полномасштабная война, Андре Тан осудил российскую агрессию и занял проукраинскую позицию. Из-за российского вторжения пострадал бизнес модельера, ведь главный центр магазинов был в Харькове, Херсоне, Запорожье, Днепре. Некоторые из них сгорели, другая часть оказалась на оккупированных территориях, которые потом обокрали.

До войны у модельера было 53 магазина, а сейчас осталось около 20.

В 2023 году Андре Тан опубликовал в инстаграме сообщение, где написал, что начинает снова учиться. Мужчина поехал в США обмениваться опытом в сфере бизнеса, а в сети люди начали интересоваться, как ему удалось уехать из Украины.

Андре Тан выехал из Украины / Скриншот из инстаграма

Позже дизайнера заметили в Лондоне, а сегодня геолокация аккаунта показывает Францию. Вероятно, мужчина находится именно там.

Где сейчас Андре Тан / Скриншот из инстаграма

Сегодня в соцсетях Андре Тан продолжает давать модные советы и демонстрирует новые коллекции одежды.

Также рекомендуем посмотреть на элегантные образы Юлии Свириденко, которые захотите повторить.