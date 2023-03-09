Она не выступала на праздниках российской армии, – Анатолич снова вступился за Светлану Лободу
Источник:"Жизнь известных людей"
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич вступился за свою куму, певицу Светлану Лободу. Мужчина вспомнил телефонный разговор с артисткой в начале полномасштабной войны.
Анатолий подчеркнул, что их разговор был очень эмоциональным. Напомним, что он уже не впервые защищает позицию Светланы Лободы.
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Он рассказал, что около часа общался с Лободой через несколько дней после полномасштабного вторжения России. Анатолич предполагает, что певица сначала молчала о войне, потому что волновалась из-за безопасности своих родных.
Это был второй или третий день. Мы минут 40 разговаривали. Это были слезы. Она, как я понимаю, в тот момент занималась тем, чтобы обезопасить свою семью. И только тогда она смогла заявить о своей позиции открыто,
– заявил Анатолий Анатолич.
Лобода не выступала для российской армии
По его словам, украинцы несправедливо осуждают Светлану Лодобу, он лично на 100 процентов уверен в ее проукраинской позиции.
Она не ездила выступать в Крым, не выступала на каких-нибудь праздниках российской армии. Таких зашкваров не было. Примет ли общество Лободу – нужно спрашивать у общества,
– подчеркнул он.
Ведущий заявил, что Лобода могла промолчать и дальше жить в России и зарабатывать там миллионные гонорары. "Но примет ли украинское общество Лободу – не знаю", – добавил он.
Смотрите разговор с Анатолием Анатоличем: видео ЖВЛ
Напомним, что Светлана Лобода в первые дни войны снимала видео, однако не признавала Россию агрессором. Только через месяц звезда заявила, что мирные люди в Украине гибнут от российских ракет Впоследствии стало известно о ее финансовой помощи стране.
Кроме того, в начале войны певец Тарас Тополя отмечал, что позиция Светланы Лободы и других артистов – лицемерие и приспособленство.