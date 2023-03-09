Она не выступала на праздниках российской армии, – Анатолич снова вступился за Светлану Лободу

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич вступился за свою куму, певицу Светлану Лободу. Мужчина вспомнил телефонный разговор с артисткой в начале полномасштабной войны.

Анатолий подчеркнул, что их разговор был очень эмоциональным. Напомним, что он уже не впервые защищает позицию Светланы Лободы.

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Он рассказал, что около часа общался с Лободой через несколько дней после полномасштабного вторжения России. Анатолич предполагает, что певица сначала молчала о войне, потому что волновалась из-за безопасности своих родных.

Это был второй или третий день. Мы минут 40 разговаривали. Это были слезы. Она, как я понимаю, в тот момент занималась тем, чтобы обезопасить свою семью. И только тогда она смогла заявить о своей позиции открыто,

– заявил Анатолий Анатолич.

Лобода не выступала для российской армии

Со Светланой Лободой Анатолий Анатолич дружит более 12 лет. Они очень близки, ведь певица крестила его старшую дочь Алису. Он часто оправдывается за нее.

По его словам, украинцы несправедливо осуждают Светлану Лодобу, он лично на 100 процентов уверен в ее проукраинской позиции.

Она не ездила выступать в Крым, не выступала на каких-нибудь праздниках российской армии. Таких зашкваров не было. Примет ли общество Лободу – нужно спрашивать у общества,

– подчеркнул он.

Ведущий заявил, что Лобода могла промолчать и дальше жить в России и зарабатывать там миллионные гонорары. "Но примет ли украинское общество Лободу – не знаю", – добавил он.

Смотрите разговор с Анатолием Анатоличем: видео ЖВЛ

Напомним, что Светлана Лобода в первые дни войны снимала видео, однако не признавала Россию агрессором. Только через месяц звезда заявила, что мирные люди в Украине гибнут от российских ракет Впоследствии стало известно о ее финансовой помощи стране.

Кроме того, в начале войны певец Тарас Тополя отмечал, что позиция Светланы Лободы и других артистов – лицемерие и приспособленство.