Анатолий Анатолич заявил, что до сих пор слушает песни российских артистов: как он это объяснил

Украинский ведущий Анатолий Анатолич высказался о российском шоубизнесе. Он заявил, что до сих пор слушает песни российских авторов и объяснил, почему.

Ведущий Анатолий Анатолич высказался о потребляемом контенте. Теперь он обращает внимание на политическую позицию музыкантов, авторов или других художников.

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Почему Анатолий Анатолич слушает русскую музыку

В то же время ведущий добавил, что продолжает слушать российских артистов, якобы учитывая их антивоенную позицию.

Не могу слушать музыку тех, кто или молчит, или, не дай бог, поддерживает эту войну. Так для меня исчез почти весь российский шоу-бизнес (фух, легче стало), оставив мне одиночных артистов,

– высказался Анатолич.

Шоумен отметил, что его с этими людьми связывают трогательные воспоминания, которые он не хочет выбрасывать. Да, я их слушал, и сейчас могу послушать, потому что знаю и слышу их антивоенные песни и их позицию. Когда-то, когда мы только познакомились с женой, и чуть ли не впервые ехали в авто, мы слушали альбом Noize MC, в котором была песня "Мое море". И она у меня ассоциируется с первыми свиданиями с Юлой. Я не хочу выбрасывать эту песню из воспоминаний".

Тоже самое с кино, телевидением, комедией и тд. 90 процентов показали себя как трусы и никчемные черви. Поэтому эти, кто остался в моем плейлисте для меня стали еще ближе,

– добавил Анатолий Анатолич.

Ведущий подытожил словами о том, что не может слушать даже песни иностранных исполнителей, не проверив их позицию. Он добавил, что о "хороших россиянах", которых упомянул в сообщении, поговорит в другой раз.

Что другие звезды думают о русских песнях

, на днях о "хороших россиянах" высказывался Макс Барских . Он поделился, что действия российских властей бросают тень на абсолютно весь их народ и нивелируют культуру. Певец считает, что, кроме позиции, они должны не отсиживаться, а работать.

Злата Огневич осуждает украинцев, продолжающих слушать русскую музыку, спонсируя таким образом врага. "Как вам не стыдно! Разве у меня нет любимых треков? Есть, но я принципиально их не слушаю, ведь считаю культурный фронт не менее важным, чем другие".

Наталья Денисенко рассказывала, как разозлилась на водителя такси, который в авто "крутил" треки российских авторов. "Это просто кринж, потому что отец этого парня, возящего меня на съемочную площадку, в ВСУ служит. То есть его отец защищает нашу страну, а он слушает через приложение российских исполнителей, платит деньги в казну нашего врага. Прикол".