Картина не для слабонервных, – Анатолий Анатолич получил серьезную травму: в каком состоянии шоумен
Источник:Анатолий Анатолич
На днях телеведущий Анатолий Анатолич сильно травмировался. Это произошло прямо на спортивном поле во время игры в футбол.
Шоумен сломал палец на ноге. О том, как шоумен чувствует себя сейчас читайте дальше.
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Анатолий Анатолич травмировал ногу
Шоумен рассказал, что во время игры он сильно ударился. Затем Анатоличу вызвали скорую и отвезли в травмпункт. Там его осмотрели врачи и наложили на ногу гипс. Выяснилось, что у ведущего перелом среднего пальца.
Сломал палец на футболе. Картина не для слабонервных,
– сказал телеведущий.
Сейчас шоумен чувствует себя гораздо лучше. Однако он отметил, что теперь ему понадобится водитель, потому что сам не сможет управлять автомобилем.
Анатолий Анатолич сломал палец на ноге / Скриншот с инстаграмм-сторис
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