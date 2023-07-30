Картина не для слабонервных, – Анатолий Анатолич получил серьезную травму: в каком состоянии шоумен

На днях телеведущий Анатолий Анатолич сильно травмировался. Это произошло прямо на спортивном поле во время игры в футбол.

Шоумен сломал палец на ноге. О том, как шоумен чувствует себя сейчас читайте дальше.

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Анатолий Анатолич травмировал ногу

Шоумен рассказал, что во время игры он сильно ударился. Затем Анатоличу вызвали скорую и отвезли в травмпункт. Там его осмотрели врачи и наложили на ногу гипс. Выяснилось, что у ведущего перелом среднего пальца.

Сломал палец на футболе. Картина не для слабонервных,

– сказал телеведущий.

Сейчас шоумен чувствует себя гораздо лучше. Однако он отметил, что теперь ему понадобится водитель, потому что сам не сможет управлять автомобилем.



Анатолий Анатолич сломал палец на ноге / Скриншот с инстаграмм-сторис

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