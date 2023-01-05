Анатолий Анатолич назвал Цукерберга "вредителем" из-за сторис с Меладзе

Летом инстаграм-страницу Анатолия Анатолича забанили за жалобы от россиян. Тогда вернуть доступ ему помогло Министерство цифровой трансформации. Однако шоумен снова не угодил Meta сторис о Меладзе.

В инстаграм-сторис Анатолий Анатолич "разнес" Валерия Меладзе за бессмысленные оправдания после фразы "Героям слава" на корпоративе в Дубае. Он написал, что позиция певца – "это еще один плюсик во великую ложь "все не так однозначно", потому что если бы у "хахлов" там реально война была, то Валера не молчал бы". Однако Meta удалила эту публикацию, тогда как пост в профиле оставила. В ответ ведущий резко обратился к ее владельцу Марку Цукербергу, но почему-то в фейсбуке.

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Анатолий Анатолич "наехал" на Цукерберга

А эту сторис инстаграм удалил за язык вражды. Марк, ну ты что? Кончай заниматься "вредительством",

– прокомментировал Анатолий Анатолич.

"Там же слово на "х". За это банят. К сожалению", – объяснили шоумену в комментариях. Похоже, имели в виду ксенофобный термин, которым в России называют украинцев.

Кстати говоря, Анастасия Приходько тоже жалуется на политику инстаграма, ведь Meta заблокировала ее более чем на полгода "из-за атаки из сумасшедшей страны". Теперь певица, импульсивности которой не занимать, пообещала быть более сдержанной и лишь намеками высказываться об оккупантах.

И Приходько не единственная. В июле инстаграм-профили Тины Кароль и Наталки Денисенко блокировали за освещение войны. Оля Полякова тоже дважды теряла доступ к странице, а ее подруге Маши Ефросининой с этим помогал сам министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.