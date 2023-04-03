Это полный шляпа, – Анатолич раскритиковал украинских блоггеров, не рассказывающих о войне

Телеведущий Анатолий Анатолич резко высказался об украинских блоггерах, которые не хотят публиковать контент о войне на своих аккаунтах. Шоумена возмутила подобная позиция некоторых инфлюэнсеров.

Анатолич объяснил, что некоторые блоггеры не хотят портить свой охват или оказаться в бане из-за публикаций о войне в Украине. В то же время недавно телеведущий вступился за свою куму, певицу Светлану Лободу.

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По его мнению, такая позиция блоггеров ужасающая, ведь в стране война. Анатолич считает, что каждый блоггер должен поднимать важные темы на своей странице.

"Мне недавно сказали что мой Instagram не эстетичен. Типа не в одном стиле и т.д. Да. Это правда. Но это мои эмоции и я не буду подстраивать Instagram, под какую-то там стилистику, чтобы было больше рекламы и т.д.", – сказал шоумен.



Анатолий Анатолич о темах на своей странице / Скриншот с его инстаграммы

Сам Анатолич, хоть и имеет меньше 250 тысяч подписчиков, постоянно рассказывает о событиях в Украине. Ежедневно он поднимает какие-то вопросы о войне.

Ведущий заявляет, что люди с большой аудиторией должны говорить о войне, чтобы как можно больше пользователей видели правду о событиях.

Если кто-то из украинских блоггеров не постит информацию о важном сейчас, то это полный шляпа. Типа, не буду поститься что-нибудь, потому что это выбивается из стиля страницу. Фу, которая хрень,

– высказался Анатолич.



Анатолич высказался об украинских блоггерах / Скриншот с его инстаграммы

К слову, почти год дочери Анатолия Анатолича жили во Франции, но не забывали о войне в Украине. Шоумен рассказывал, как 9-летняя Лола в школе поконфликтовал с мальчиком из России.

А уже в марте впервые за год Анатолич привез домой свою семью. Он показал щемящее видео, как его дочь перешагнула порог дома и не скрывала эмоций.