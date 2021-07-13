За неделю до родов: Анатолий Анатолич подарил беременной жене внедорожник

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич совсем скоро станет многодетным отцом. Примерно через неделю у него родится сын. По этому случаю ведущий решил подарить любимой автомобиль.

Успешный украинский телеведущий Анатолий Анатолич менее чем через неделю станет отцом в третий раз. Мужчина решил поблагодарить беременную жену за сына, что появится за свет совсем скоро.

Интересно Никита Добрынин подарил Даше Квитковой автомобиль за более 2 миллионов гривен

Анатолий Анатолич подарил жене авто

Телеведущий презентовал жене внедорожник Mercedes-Benz G "Гелендваген" белого цвета. Анатолий Анатолич опубликовал фото с Юлией на фоне автомобиля, которая прикрыла рукой лицо. Похоже, она действительно была ошеломлена роскошным подарком. Добавим, что на сайте дилера указана цена такой машины, которая стартует от 3 миллионов 700 тысяч гривен.

Гелендваген, потому что сын. А белый, потому, что для моей Юли. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, этот раз не исключение. Еще неделя и мы многодетные родители,

– написал Анатолий Анатолич.



Жена Анатолия Анатолича возле подаренного авто / Фото из инстаграма ведущего

Юлия Бойко и в самом деле расчувствовалась до слез, когда увидела подарок. Она заметила, что готова подарить любимому еще детей.

Не знаю, как выразить свои эмоции в нескольких предложениях. Скажу так: я очень счастлива от всего, что сейчас происходит в моей жизни: у меня любимая работа, две любимые умные и красивые дочери, я в прекрасном состоянии – в ожидании третьего ребенка, да еще и сына!

– поделилась жена ведущего.

"Но всего этого у меня бы не было, если бы не мой любимый муж. Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удается каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки и чрезвычайно благодарна судьбе за тебя! Я люблю тебя и горжусь тем, какую крепкую семью мы смогли построить", – подытожила Юлия.

Для просмотра всех фото листайте справа:

Добавим, что украинские звезды часто радуют любимых подарками за детей. Никита Добрынин подарил еще беременной жене автомобиль за более чем 2 миллиона гривен, который готовили на заказ около 7 месяцев.

Виктор Павлик поблагодарил за сына молодую жену уже после его рождения. Он вручил Екатерине Репяховой символическое золотое кольцо с фианитом и изображением ножки младенца.