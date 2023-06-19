Имейте ум и совесть, – Анатолий Анатолич разозлился из-за "неадекватов" в Киеве

Украинский шоумен Анатолий Анатолич обратился к мотоциклистам, которые гоняют по улицам Киева. Он возмущен, что те "рычат" и пугают людей – от пожилых до детей. В комментариях ведущего поддержали подписчики со всей страны.

Таким образом, Анатолий Анатолич поздравил с Днем мотоциклиста. Он отметил, что уважает все хобби – от макраме, рисования и йоги до тюнинга авто. Однако говорит, что ни одно из них не должно наносить вред другим. Как, например, "рев" мотоцикла.

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Анатолий Анатолич обратился к мотоциклистам

Я вчера в центре офигел от количества неадекватов, которые очень хотели показать всем окружающим, как рычит их железная кобыла. Имейте разум и совесть,

– эмоционально обратился Анатолий Анатолич.

Он написал, что хвастаться таким можно было бы на набережной Оушен Драйв в Майами, но не в Киеве, где ежедневно летают дроны и ракеты.

"В Киеве это тупо издавать звуки из своего мотоцикла, вызывая реакцию испуга у детей, у бабушек и даже у современных молодых людей, которые знают что это, но нервы ни к черту, поэтому реакция не очень", – добавил шоумен.

В комментариях его поддержали десятки пользователей инстаграма и пожаловались, что такая ситуация не только в Киеве, но и в Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Кривом Рогу и даже в маленьких прифронтовых городах: