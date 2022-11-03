Не пиши бред, – Анатолич Анатолич грубо ответил хейтеру, который унизил его за поездку в США
Источник:Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич выехал из Украины в США, чтобы провести несколько благотворительных ивентов. Однако в комментариях его упрекнули в бегстве во время действия военного положения. Шоумен не сдержался и грубо объяснил хейтеру, почему лучше его.
Как многодетный отец Анатолий Анатолич может беспрепятственно выехать из Украины. Однако во Франции с семьей он не живет, а лишь время от времени наведывается к жене и детям. Несколько дней назад ведущий прилетел в США, где уже провел благотворительный аукцион в поддержку семей, которых "асвободители освободили от домов". Однако Анатоличу все равно "прилетело".
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Анатолий Анатолич грубо ответил на хейт за поездку в США
Иван из Киева упрекнул шоумена за выезд из страны, а он неожиданно ответил в комментариях. Анатолий Анатолич подчеркнул, что в Америку приехал с благотворительной целью, чтобы собрать деньги пострадавшим от войны. На этом он якобы не зарабатывает, а только тратит – дорога из Украины туда-обратно стоит ему около 20 тысяч гривен.
Я в штатах, потому что у меня здесь 3 инвента за 8 дней и 5 больших интервью. Я мог бы жить сейчас во Франции с семьей или в США, потому что имею на это юридическое право, но нет. Я трачу на проезд в среднем 10 тысяч гривен за раз, чтобы заехать или выехать из страны. И если бы ты мне это оплачивал, или заплатил бы хоть за один ивент, который я провел, то мог бы здесь что-нибудь писать. А так не пиши здесь бред, потому что ты не имеешь к этому никакого отношения,
– возмутился Анатолий Анатолич.
Он рассказал, что только на аукционе в Чикаго собрал 4 миллиона гривен. Один из лотов – большой сине-желтый флаг с автографами Зеленского, Залужного и защитников "Азовстали" украинка Алла приобрела за 69 тысяч долларов.
"Не хочу бросаться фразами, но я почему-то думаю, что это на 4 миллиона гривен больше, чем ты сегодня передал на ВСУ", – написал ведущий.
Это ограниченные мысли, и у меня действительно вызывает агрессию тупость,
– добавил шоумен.
Анатолий Анатолич ответил хейтеру / Скриншот из инстаграма шоумена
- Кстати, жена Григория Решетника на днях оправдывала его, ведь он выехал за границу, чтобы провести частный праздник. Кристина напомнила, что ее муж много работает благотворительно, поэтому он имеет право зарабатывать на таких ивентах.