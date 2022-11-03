Не пиши бред, – Анатолич Анатолич грубо ответил хейтеру, который унизил его за поездку в США

Анатолий Анатолич выехал из Украины в США, чтобы провести несколько благотворительных ивентов. Однако в комментариях его упрекнули в бегстве во время действия военного положения. Шоумен не сдержался и грубо объяснил хейтеру, почему лучше его.

Как многодетный отец Анатолий Анатолич может беспрепятственно выехать из Украины. Однако во Франции с семьей он не живет, а лишь время от времени наведывается к жене и детям. Несколько дней назад ведущий прилетел в США, где уже провел благотворительный аукцион в поддержку семей, которых "асвободители освободили от домов". Однако Анатоличу все равно "прилетело".

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Анатолий Анатолич грубо ответил на хейт за поездку в США

Иван из Киева упрекнул шоумена за выезд из страны, а он неожиданно ответил в комментариях. Анатолий Анатолич подчеркнул, что в Америку приехал с благотворительной целью, чтобы собрать деньги пострадавшим от войны. На этом он якобы не зарабатывает, а только тратит – дорога из Украины туда-обратно стоит ему около 20 тысяч гривен.

Я в штатах, потому что у меня здесь 3 инвента за 8 дней и 5 больших интервью. Я мог бы жить сейчас во Франции с семьей или в США, потому что имею на это юридическое право, но нет. Я трачу на проезд в среднем 10 тысяч гривен за раз, чтобы заехать или выехать из страны. И если бы ты мне это оплачивал, или заплатил бы хоть за один ивент, который я провел, то мог бы здесь что-нибудь писать. А так не пиши здесь бред, потому что ты не имеешь к этому никакого отношения,

– возмутился Анатолий Анатолич.

Он рассказал, что только на аукционе в Чикаго собрал 4 миллиона гривен. Один из лотов – большой сине-желтый флаг с автографами Зеленского, Залужного и защитников "Азовстали" украинка Алла приобрела за 69 тысяч долларов.

"Не хочу бросаться фразами, но я почему-то думаю, что это на 4 миллиона гривен больше, чем ты сегодня передал на ВСУ", – написал ведущий.

Это ограниченные мысли, и у меня действительно вызывает агрессию тупость,

– добавил шоумен.

Анатолий Анатолич ответил хейтеру / Скриншот из инстаграма шоумена